Областная общественно-политическая газета
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11 января 2017 года
№2 (5289)
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11.01.2017
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№2 (5289) |
Третья полоса
Общество
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Вселенная открытий

Дом, мастерская, место встречи. Центр «Содружество» отметил 20-летие
Автор фото: Татьяна Клемешева | Вселенная открытий
Фото автора.

Нарядные и веселые люди самого разного возраста бродят между стендами с детскими рисунками. Они обнимаются, фотографируются, делятся новостями – многие не виделись годами. В холле Рязанского Дворца молодежи собрались все, для кого важен центр «Содружество», – педагоги, партнеры, ученики с родителями и выпускники.

Мария Савотикова сразу находит в этой толпе давних знакомых. Девушка познакомилась с «Содружеством» в 2012 году, когда поехала на деловые игры в зимний лагерь центра – изучать экономику и находить новых друзей отправили четверых школьников из ее родного Ухоловского района. «Игры – это погружение в реальные деловые ситуации, и та команда, которая найдет лучшее решение проблем, побеждает», – объясняет Мария. После этой поездки она успела пройти путь от участника смены лагеря до координатора, который помогает детям во всем. Для нее «Содружество» – это «петь любимые песни в орлятском кругу, делать огромные ставки в деловых играх и радоваться даже самой малой победе своего отряда», как она написала в преддверии праздника на странице центра «ВКонтакте». А полученные знания пригодились в дальнейшей учебе: сейчас Мария – студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Творческие, деловые, активные – так можно сказать и о нынешних учениках, и о выпускниках «Содружества». Все эти люди, вооружившись девизом «Учиться, чтобы уметь!», помогают друг другу познавать мир и самих себя, поэтому занятия проходят интересно и с пользой, а детям не хочется расставаться после летних и зимних смен. «Важно, что «Содружество» не ограничивается образованием, а идет дальше – в сферу человеческих взаимоотношений. Именно там происходят самые важные открытия», – отметила министр образования области Ольга Щетинкина, которая приехала поздравить большую семью «Содружества». Ольга Сергеевна вручила благодарственные письма директору центра Татьяне Косьминой и ее заместителям. Подарки педагогам преподнесла и заместитель председателя правительства области Елена Буняшина. «Скажу как мама: нам, родителям, так приятно, когда у наших детей все получается! Спасибо вам за это!» – сказала Елена Ивановна учителям.

20-летия «Содружества» ждали давно, и каждый причастный к празднику приготовил свой подарок. Ученики танцевали, играли на разных инструментах, пели на русском и английском – в «Содружестве» работает своя школа английского языка, где можно отточить навык общения с иностранными волонтерами. Сами волонтеры записали трогательные видеопоздравления: «Если я за три года работы с «Содружеством» получил столько радостных эмоций, сколько их получили вы за двадцать лет?» – спросил один из американских добровольцев. А гостьи из США – члены американской корпорации «Партнеры с Россией» – вручили педагогам свои подарки. И, конечно же, не обошлось без добрых слов от выпускников центра: старшие принесли огромную корзину роз и рассказали, чего достигли благодаря «Содружеству», а младшие, только недавно вышедшие во взрослую жизнь, пели любимые песни, разученные в лагере у костра.

Празднование во Дворце молодежи еще раз доказало, что «Содружество» – это вселенная. Уроки, творчество, образовательные смены на природе с гостями со всего мира – дети запоминают это надолго. Новые знания подкрепляются общением, взаимопомощью и яркими эмоциями, и вырастают люди, которым интересно все на свете. А таким по силам любое дело!

Статья опубликована в номере 2 (5289) от 11 января 2017 года
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Губернатор Олег Ковалев провел совещание по развитию сферы туризма в регионе
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Научный потенциал
Сотрудник Рязанского медицинского университета стал призером конкурса среди молодых ученых
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13 января начинается доставка единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей пенсионерам региона, получающим пенсию через Почту России
От Армении до Японии
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