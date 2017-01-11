Областная общественно-политическая газета
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11 января 2017 года
№2 (5289)
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11.01.2017
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№2 (5289) |
Третья полоса
Общество
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Незабываемые встречи

Фидель Кастро и Куба в сердцах и воспоминаниях рязанцев
Незабываемые встречи

Очередное занятие в «Университете выходного дня» Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина было посвящено памяти Фиделя Кастро. Куба и легендарный команданте навсегда остались в сердцах и воспоминаниях рязанцев, работавших на Острове свободы.

Слушатели «Университета выходного дня» с интересом узнали о том, что рязанская земля тесно связана с Кубой. Вызывает чувство гордости тот факт, что выдающиеся рязанцы оказались причастными к важнейшим событиям кубинской истории. Генерал-лейтенант государственной безопасности в отставке, доктор исторических наук Николай Сергеевич Леонов, уроженец села Алмазово Скопинского района, автор первой в России политической биографии Фиделя Кастро, в далекие 50-е годы познакомился с Раулем Кастро, а затем и с его братом Фиделем. Автор книги «Фидель Кастро» в серии ЖЗЛ (2008 г.) М.А. Макарычев во вступлении отмечает, что Николай Леонов знает о Фиделе Кастро больше, чем кто-либо в России. Многолетнее знакомство Н.С. Леонова с Фиделем Кастро, десятки встреч с ним, личная дружба с братом кубинского президента Раулем позволили Леонову составить объективное мнение: «У меня есть твердое убеждение в том, что Фидель, образно говоря, на несколько этажей превосходит среднего человека. Прежде всего, с точки зрения морально-волевых качеств, интеллекта и, конечно же, с точки зрения внутренней энергетики».

Кубинская тема занимает особое место в деятельности нашего земляка, уроженца г. Скопина, Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза, Народного героя Югославии С.С. Бирюзова. В сложнейшей военно-политической ситуации Карибского кризиса 1962 г. именно он, будучи главкомом РВСН, руководил размещением на Кубе ракет стратегического назначения.

Член правления Фонда памяти полководцев Победы, дочь Маршала С.С. Бирюзова Ольга Сергеевна в беседе с нами сообщила о том, как в дни прощания с великим команданте Фиделем Кастро она вместе с Н.Р.  Малиновской – дочерью Маршала Советского Союза, министра обороны СССР Р.Я. Малиновского – посетила Посольство Кубы в РФ и сделала запись в книге соболезнований.

В начале встречи в «Университете выходного дня» прозвучало обращение к собравшимся от имени вице-президента Российского общества дружбы с Кубой, генерал-майора авиации М.М. Макарука.

Затем слово было предоставлено выпускнику Гаванского университета Вальтерио Параделе, кандидату педагогических наук, проработавшему на кафедре теоретической физики и информатизации образования РГУ имени С.А. Есенина более четверти века. В. Парадела рассказал о значительных достижениях правительства Фиделя Кастро в развитии системы здравоохранения, о системе образования, о своем опыте работы в Гаванском педагогическом институте и в министерстве образования Кубы в 80-е годы XX в.

Рассказ Вальтерио Параделы продолжила его супруга О.Я.  Ярославцева – старший преподаватель кафедры иностранных языков факультета истории и международных отношений. Ольга Яковлевна рассказала о своем преподавании в Гаване в Высшем педагогическом институте иностранных языков имени Поля Лафарга, о кубинских коллегах, о незабываемых впечатлениях от выступлений Фиделя Кастро, его мощной энергетике, выдающемся ораторском искусстве. Она подчеркнула, что речь Фиделя Кастро, которую она слышала много раз, всегда была содержательной, аргументированной, полной фактов и вместе с тем выразительной, образной, увлекающей тысячи людей.

Член Союза писателей России Л. А. Анисарова, выпускница РГУ имени С.А. Есенина, автор книги «Куба – любовь моя», заинтересовала слушателей сюжетом книги, в основу которого легла настоящая трогательная история любви рязанской учительницы и кубинского офицера. Людмила Анатольевна рассказала о своем визите на Кубу, о замечательном гостеприимстве кубинцев, об их особом отношении к русским, о том, как вдохновенно они читали на испанском языке Есенина.

Особый настрой встрече в «Университете выходного дня» придала прозвучавшая песня-символ эпохи Фиделя Кастро «Куба – любовь моя!».

Н.А. Семкина,
координатор проекта «Университет выходного дня»,
ведущий специалист по связям с общественностью
Центра региональных проектов РГУ имени С.А. Есенина

Статья опубликована в номере 2 (5289) от 11 января 2017 года
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Сотрудник Рязанского медицинского университета стал призером конкурса среди молодых ученых
Деньги – по графику
13 января начинается доставка единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей пенсионерам региона, получающим пенсию через Почту России
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