Всем спасибо

Сегодня, между прочим, праздник – Всемирный день «спасибо» или День благодарности. Попробуйте сегодня всем говорить спасибо за оказанную услугу, доброе слово, хорошее дело. Немало благодарностей наберется, уверяю вас.

Я совсем недавно поймала себя на том, что в магазинах все чаще слышу спасибо от продавцов и кассиров. Это входит в правило, и так приятно слышать это простое слово. Простое ли? В словарях русского языка оно появилось в XVI веке. Объяснялось, что происходит это слово от привычного для русского человека «спаси Бог». То есть мы желаем другому человеку Божьего спасения, Божьей милости. У слова «благодарю» – иное происхождение. Оно означает «благо дарю». Это совсем другая история: я своему собеседнику благо дарю, от себя, от всего сердца.

Мы учим произносить слово «спасибо» своих детей, а часто ли произносим его сами? На днях я машинально сказала спасибо кондуктору за билет в троллейбусе, и та мне с изрядной долей удивления ответила: «Пожалуйста». Вежливость, отработанная до автоматизма, заставляет произносить спасибо неосознанно – когда перед тобой распахивают дверь или предлагают присесть в переполненном вагоне, когда перехватывают из рук тяжелый груз или угощают конфеткой. У нас принято благодарить даже за благородный жест, что уж говорить о поступке.

Но русский язык велик и могуч. Где еще можно услышать фразу «Ну спасибо тебе!» с такой интонацией, что сразу становится понятным, что сказано это без чувства глубокой благодарности. А наши пословицы и поговорки? «Из спасиба шубу не сошьешь», «Спасибо, коль не шутишь», «Спасибом сыт не будешь», «Спасибо не кормит, не греет». И, наконец, устоявшееся выражение – «работать за спасибо». Есть над чем поразмыслить неофиту русского языка. Он тебе с искренней политкорректной улыбкой – спасибо, а ты ему в ответ – спасибо на хлеб не намажешь. И кончилось взаимопонимание.

Получается, что благодарность, выраженная простым словом «спасибо» имеет свои границы. Это в понимании многих скорее вежливость, чем искренняя благодарность. Но иногда нам и простой вежливости не хватает на всех. У нас почему-то считается, что такая доведенная до автоматизма вежливость не обязательна, поскольку идет не от всего сердца. Какое-то нам видится в ней притворство, лицемерие. А мы вот такие, душа нараспашку, умеем быть искренне благодарными.

Самое дорогое спасибо, которое может быть в жизни журналиста – это слова благодарности за публикацию. Честно скажу, нечасто приходится их слышать. Причин тому немало. Иногда ты пишешь о хорошем человеке с самыми добрыми намерениями, рассказываешь о нем какие-то милые подробности. А он видит себя иначе, по-другому. Он считает, что он не так говорит и выглядит со стороны не так, иначе объясняет свои поступки. А корреспондент его не так понял, не так о нем рассказал. Всякий журналист знает, что стоит показать своему герою материал о нем, материала не будет или он будет видоизменен коренным образом. И спасибо ты за него не дождешься. Но проходит время, и все встает на свои места. И ты слышишь в телефонную трубку заветное спасибо. Ты не за это спасибо работаешь. Но так приятно слышать слова благодарности. И тут ты понимаешь, что спасибо – это не просто дань вежливости, а искренняя благодарность. В могучем русском языке интонация все-таки много значит.

Всемирный день «спасибо» установлен ООН и ЮНЕСКО для того, чтобы люди говорили это слово друг другу чаще, глядя в глаза, и с улыбкой. Получится у нас это сегодня или нет, зависит от нас. Давайте вспомним, как часто мы говорим спасибо своим близким. А давно ли мы благодарили своих коллег по работе за эту самую работу? А сами давно ли слышали слова благодарности от незнакомых и от знакомых людей?

Давайте чаще говорить спасибо. А шубу сошьем себе в другой раз. И сытыми будем. И согреемся от доброты ближнего своего. И на хлеб найдем что намазать. А пока большое всем человеческое спасибо за вполне мирное сосуществование в нашем большом и отчасти безумном мире. Такое вот спасибо всем во Всемирный день «спасибо». От меня лично.