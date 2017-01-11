Рязанским достопримечательностям – поддержку и развитие

Областная общественно-политическая газета
16:47 МСК
Среда
11 января 2017 года
№2 (5289)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 55 ДТПРязанский спортсмен вышел в четверть финала международного турнира по теннису «Кубок Кремля» От мошеннических действий жительницы Рязани пострадало более 60 человек из разных уголков страны Сорок семей в Сасовском районе Рязанской области встретили Новый год и Рождество в новых квартирах За первую неделю 2017-го года рязанские водители совершили 7 тысяч нарушений правил дорожного движения Юная артистка из Рязанской области Алена Коротаева встретит Старый Новый год вместе с «Вивальди-оркестром»В последний день января изменятся правила парковки на Московском шоссе в РязаниЗа ночь с улиц Рязани вывезли 2 354 кубометра снегаВ домах по одной из улиц Рязани отключили холодную воду В Рязанской области усилят контроль за соблюдением установленных сроков ввода в эксплуатацию туристических объектов В Рязанской области стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников Полицейские в Рязани пресекли деятельность наркопритона На улице Новоселов в Рязани оборудована площадка для коммерческих автобусовПолиция сообщила подробности вчерашнего ДТП в Рязанской области: у виновника автоаварии не было правВ Рязанской области открылась автомобильная ледовая переправаПутешествия по Рязанской области станут удобнее Рязанских аграриев коснутся позитивные изменения: пересмотрены правила предоставления субсидий на возмещение капитальных затратВолейболистки спортшколы «Единство» выиграли Кубок Рязанской области Юные футболисты Рязани успешно провели серию игр на турнире в Санкт-Петербурге Житель Рязани дома выращивал коноплюВ новогодние праздники рязанские театры собрали адресную помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении Жителя Рязанской области за убийство отправили под судФестиваль районных артистов «Рязань провинциальная» может стать постоянным В Рязани задержали подозреваемую в кражахВозобновлено движение транспорта по одной из улиц Рязани
Главная страница / Новости Рязани и области
11.01.2017
Просмотров: 121
№2 (5289) |
Вторая полоса
Общество
Версия для печати

Рязанским достопримечательностям – поддержку и развитие

Губернатор Олег Ковалев провел совещание по развитию сферы туризма в регионе

В ходе совещания обсуждался ход реализации ряда проектов, направленных на повышение туристской привлекательности региона.

В частности, речь шла о работе, которую необходимо провести на заключительных этапах строительства гостинично-ресторанного комплекса «Старый город», включая благоустройство Лыбедского бульвара и туристического комплекса «Рыбацкая деревня», входящих в кластер «Рязанский».

Вместе с тем участники рассмотрели планы меро­приятий на 2017 год и предложения по дальнейшему развитию достопримечательного места «Есенинская Русь», достопримечательного места, связанного с жизнью и творчеством А.А. Тарковского, а также музейного комплекса К.Э. Циолковского в с. Ижевском Спасского района, где ведется активная подготовка к празднованию 160-летия со дня рождения ученого и 50-летия со времени основания этого учреждения.

Губернатор Олег Ковалев дал поручения по каждому туристическому объекту. Глава региона отметил, что необходимо усилить контроль за соблюдением установленных сроков ввода в эксплуатацию объектов, а также продолжить активную работу с инвесторами с тем, чтобы обеспечить эффективное выполнение запланированных мероприятий, оперативное решение всех возникающих вопросов.

Статья опубликована в номере 2 (5289) от 11 января 2017 года
Вести районов
Сани – летом, телегу – зимой
Рязанские аграрии готовятся к весенним полевым работам
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Дата
Земляки помнят своего председателя
В селе Гребнево Старожиловского района состоялся митинг, посвященный памяти Ивана Егоровича Балова.
Валентина Севостьянова
Экология
Вернуть долги природе
Год экологии станет новым этапом в решении накопившихся проблем
Лада Петрова
Вести районов
Вести районов
Общество
Научный потенциал
Сотрудник Рязанского медицинского университета стал призером конкурса среди молодых ученых
Общество
Деньги – по графику
13 января начинается доставка единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей пенсионерам региона, получающим пенсию через Почту России
Людмила Иванова
Общество
От Армении до Японии
Институт иностранных языков РГУ расширяет палитру сотрудничества
Общество
Кто займет кресло руководителя?
Минобрнауки России утвердило трех кандидатов на должность ректора Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина
Общество
Дед Мороз в гостях у ТОСов
Завершилась череда новогодних праздников в рязанских дворах
Общество
Домашняя обстановка
Благотворители создали уютную атмосферу для детей
Ольга Трубушкина
Общество
Наш «Добрый день» вчера, сегодня, завтра
Получение достойной, востребованной профессии человеком с инвалидностью – это не утопия, а реальная мировая практика
Общество
Вселенная открытий
Дом, мастерская, место встречи. Центр «Содружество» отметил 20-летие
Татьяна Клемешева
Общество
Незабываемые встречи
Фидель Кастро и Куба в сердцах и воспоминаниях рязанцев
Культура
Языком графики
Областной художественный музей имени Пожалостина продолжает знакомить посетителей с новыми поступлениями
Анна Добролежа
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
№ 2 (5289) от
11 января 2017
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Земляки помнят своего председателя
В селе Гребнево Старожиловского района состоялся митинг, посвященный памяти Ивана Егоровича Балова.
Вернуть долги природе
Год экологии станет новым этапом в решении накопившихся проблем
Рязанским достопримечательностям – поддержку и развитие
Губернатор Олег Ковалев провел совещание по развитию сферы туризма в регионе
Сани – летом, телегу – зимой
Рязанские аграрии готовятся к весенним полевым работам
Научный потенциал
Сотрудник Рязанского медицинского университета стал призером конкурса среди молодых ученых
Деньги – по графику
13 января начинается доставка единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей пенсионерам региона, получающим пенсию через Почту России
От Армении до Японии
Институт иностранных языков РГУ расширяет палитру сотрудничества
Кто займет кресло руководителя?
Минобрнауки России утвердило трех кандидатов на должность ректора Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина
Дед Мороз в гостях у ТОСов
Завершилась череда новогодних праздников в рязанских дворах
Домашняя обстановка
Благотворители создали уютную атмосферу для детей
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru