Сани – летом, телегу – зимой

Рязанские аграрии готовятся к весенним полевым работам

Регионарное министерство сельского хозяйства и продовольствия сообщает о ходе подготовки к проведению весенних полевых работ.

Под урожай 2017 года озимые культуры посеяны на площади 283,4 тыс. га, что больше, чем в прошлом году. В том числе под зерно отведено 281,3 тыс. га, под зеленый корм – 2,1 тыс. га. В настоящее время активно ведется комплексная подготовка семенного материала к весенней посевной кампании. На сегодняшний день в хозяйствах имеется 65,4 тыс. т семян яровых зерновых культур. Кроме того, аграриями приобретаются семена, которые не производятся на территории Рязанской области. Закуплено 38,5 тыс. т минеральных удобрений, что на 1,4 тыс. т больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

В настоящее время сельхозпредприятия приступили к подготовке имеющейся техники. Для обновления машинно-тракторного парка приобретено 147 тракторов, 101 зерноуборочный и 14 кормоуборочных комбайнов.