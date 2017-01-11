Областная общественно-политическая газета
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11 января 2017 года
№2 (5289)
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11.01.2017
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№2 (5289) |
Вторая полоса
Общество
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Сани – летом, телегу – зимой

Рязанские аграрии готовятся к весенним полевым работам

Регионарное министерство сельского хозяйства и продовольствия сообщает о ходе подготовки к проведению весенних полевых работ.

Под урожай 2017 года озимые культуры посеяны на площади 283,4 тыс. га, что больше, чем в прошлом году. В том числе под зерно отведено 281,3 тыс. га, под зеленый корм – 2,1 тыс. га. В настоящее время активно ведется комплексная подготовка семенного материала к весенней посевной кампании. На сегодняшний день в хозяйствах имеется 65,4 тыс. т семян яровых зерновых культур. Кроме того, аграриями приобретаются семена, которые не производятся на территории Рязанской области. Закуплено 38,5 тыс. т минеральных удобрений, что на 1,4 тыс. т больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

В настоящее время сельхозпредприятия приступили к подготовке имеющейся техники. Для обновления машинно-тракторного парка приобретено 147 тракторов, 101 зерноуборочный и 14 кормоуборочных комбайнов.

Статья опубликована в номере 2 (5289) от 11 января 2017 года
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Год экологии станет новым этапом в решении накопившихся проблем
Рязанским достопримечательностям – поддержку и развитие
Губернатор Олег Ковалев провел совещание по развитию сферы туризма в регионе
Сани – летом, телегу – зимой
Рязанские аграрии готовятся к весенним полевым работам
Научный потенциал
Сотрудник Рязанского медицинского университета стал призером конкурса среди молодых ученых
Деньги – по графику
13 января начинается доставка единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей пенсионерам региона, получающим пенсию через Почту России
От Армении до Японии
Институт иностранных языков РГУ расширяет палитру сотрудничества
Кто займет кресло руководителя?
Минобрнауки России утвердило трех кандидатов на должность ректора Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина
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