Областная общественно-политическая газета
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11 января 2017 года
№2 (5289)
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11.01.2017
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№2 (5289) |
Вторая полоса
Общество
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Научный потенциал

Сотрудник Рязанского медицинского университета стал призером конкурса среди молодых ученых

На днях были опубликованы результаты конкурса работ молодых ученых, проходившего в рамках Международной дистанционной научно-практической конференции «Инновации в медицине». Этот конкурс проводится для того, чтобы показать научный потенциал вузов и учреждений, поощрить активных инноваторов в области критической технологии «Живые системы», а также сформировать базу данных инновационных проектов для привлечения внимания потенциальных инвесторов.

Как сообщает сайт вуза, Рязанский медицинский университет им. И.П. Павлова представлял ассистент кафедры сестринского дела Михаил Жучков. Его проект «Разработка инновационного способа лечения рецидивирующей герпетической инфекции» занял третье место.

Статья опубликована в номере 2 (5289) от 11 января 2017 года
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№ 2 (5289) от
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Вернуть долги природе
Год экологии станет новым этапом в решении накопившихся проблем
Рязанским достопримечательностям – поддержку и развитие
Губернатор Олег Ковалев провел совещание по развитию сферы туризма в регионе
Сани – летом, телегу – зимой
Рязанские аграрии готовятся к весенним полевым работам
Научный потенциал
Сотрудник Рязанского медицинского университета стал призером конкурса среди молодых ученых
Деньги – по графику
13 января начинается доставка единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей пенсионерам региона, получающим пенсию через Почту России
От Армении до Японии
Институт иностранных языков РГУ расширяет палитру сотрудничества
Кто займет кресло руководителя?
Минобрнауки России утвердило трех кандидатов на должность ректора Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина
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