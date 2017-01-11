Деньги – по графику

13 января начинается доставка единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей пенсионерам региона, получающим пенсию через Почту России

Доставка единовременной выплаты Почтой России будет осуществляться с 13 по 28 января 2017 года. В эти дни выплату получат 184,8 тысячи пенсионеров региона.

Получателям, у которых доставка пенсии на дом с 13 по 28 число месяца, почтальоны доставят 5 тысяч рублей вместе с пенсией за январь. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата будет произведена с 13 по 28 января 2017 года также с доставкой на дом.

Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление, и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении до 28 января, или почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией за февраль.

По сообщениям Почты России, при возникновении вопросов клиенты могут обращаться по телефону в свое почтовое отделение, сообщать свои контактные данные и адрес проживания. Узнать контакты своего отделения можно на официальном сайте Почты России: www.pochta.ru/offices.

Пенсионеры, которым доставка пенсии осуществляется через банки, получат выплату не позднее 12 января 2017 года. Всего в Рязанской области единовременная выплата положена почти 394 тысячам пенсионеров; это примерно треть населения региона.