Областная общественно-политическая газета
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11 января 2017 года
№2 (5289)
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11.01.2017
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№2 (5289) |
Вторая полоса
Общество
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Деньги – по графику

13 января начинается доставка единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей пенсионерам региона, получающим пенсию через Почту России

Доставка единовременной выплаты Почтой России будет осуществляться с 13 по 28 января 2017 года. В эти дни выплату получат 184,8 тысячи пенсионеров региона.

Получателям, у которых доставка пенсии на дом с 13 по 28 число месяца, почтальоны доставят 5 тысяч рублей вместе с пенсией за январь. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата будет произведена с 13 по 28 января 2017 года также с доставкой на дом.

Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление, и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении до 28 января, или почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией за февраль.

По сообщениям Почты России, при возникновении вопросов клиенты могут обращаться по телефону в свое почтовое отделение, сообщать свои контактные данные и адрес проживания. Узнать контакты своего отделения можно на официальном сайте Почты России: www.pochta.ru/offices.

Пенсионеры, которым доставка пенсии осуществляется через банки, получат выплату не позднее 12 января 2017 года. Всего в Рязанской области единовременная выплата положена почти 394 тысячам пенсионеров; это примерно треть населения региона.

Статья опубликована в номере 2 (5289) от 11 января 2017 года
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Научный потенциал
Сотрудник Рязанского медицинского университета стал призером конкурса среди молодых ученых
Деньги – по графику
13 января начинается доставка единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей пенсионерам региона, получающим пенсию через Почту России
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