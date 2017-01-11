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11.01.2017
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№2 (5289) |
Вторая полоса
Общество
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От Армении до Японии

Институт иностранных языков РГУ расширяет палитру сотрудничества

Институт иностранных языков РГУ имени С.А. Есенина отметил 70-летие. На праздничный концерт, посвященный этому значимому событию, собрались студенты и преподаватели, выпускники разных лет, ветераны, коллеги из других подразделений университета, руководство вуза и гости из администрации города и области.

Директор Института иностранных языков Елена Марьяновская отметила, что за 70 лет сделано многое: сформировались известные в нашей стране и за рубежом методическая и переводческая школы; сотрудники института принимают участие в развитии партнерских отношений университета с вузами Армении, Испании, Германии, Японии, Китая; палитра изучаемых языков расширяется.

Сейчас в институте преподают на педагогическом и переводческом отделениях 7 иностранных языков и русский язык – для студентов из ближнего и дальнего зарубежья.

Исполняющий обязанности ректора РГУ имени С.А. Есенина Алексей Зимин отметил: «Институт иностранных языков – одно из старейших и одно из самых крупных подразделений нашего университета, он вносит большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов: учителей иностранных языков города и области и переводчиков широкого профиля. Наши выпускники являются конкурентоспособным кадровым потенциалом региона. И сегодня можно смело говорить о том, что в стенах факультета, а теперь института, воспитана целая плеяда талантливых ученых, педагогов и переводчиков. 95% коллектива института – его выпускники».

Коллектив сотрудников Института иностранных языков РГУ также поздравили заместитель министра образования области Александр Кирьянов и заместитель главы администрации города Рязани, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ Лариса Крохалева.

По материалам официального сайта 
РГУ имени С.А. Есенина

По материалам официального сайта РГУ имени С.А. Есенина

 

 

Статья опубликована в номере 2 (5289) от 11 января 2017 года
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Сотрудник Рязанского медицинского университета стал призером конкурса среди молодых ученых
Деньги – по графику
13 января начинается доставка единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей пенсионерам региона, получающим пенсию через Почту России
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