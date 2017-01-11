От Армении до Японии

Институт иностранных языков РГУ расширяет палитру сотрудничества

Институт иностранных языков РГУ имени С.А. Есенина отметил 70-летие. На праздничный концерт, посвященный этому значимому событию, собрались студенты и преподаватели, выпускники разных лет, ветераны, коллеги из других подразделений университета, руководство вуза и гости из администрации города и области.

Директор Института иностранных языков Елена Марьяновская отметила, что за 70 лет сделано многое: сформировались известные в нашей стране и за рубежом методическая и переводческая школы; сотрудники института принимают участие в развитии партнерских отношений университета с вузами Армении, Испании, Германии, Японии, Китая; палитра изучаемых языков расширяется.

Сейчас в институте преподают на педагогическом и переводческом отделениях 7 иностранных языков и русский язык – для студентов из ближнего и дальнего зарубежья.

Исполняющий обязанности ректора РГУ имени С.А. Есенина Алексей Зимин отметил: «Институт иностранных языков – одно из старейших и одно из самых крупных подразделений нашего университета, он вносит большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов: учителей иностранных языков города и области и переводчиков широкого профиля. Наши выпускники являются конкурентоспособным кадровым потенциалом региона. И сегодня можно смело говорить о том, что в стенах факультета, а теперь института, воспитана целая плеяда талантливых ученых, педагогов и переводчиков. 95% коллектива института – его выпускники».

Коллектив сотрудников Института иностранных языков РГУ также поздравили заместитель министра образования области Александр Кирьянов и заместитель главы администрации города Рязани, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ Лариса Крохалева.

По материалам официального сайта

РГУ имени С.А. Есенина

По материалам официального сайта РГУ имени С.А. Есенина