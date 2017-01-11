Областная общественно-политическая газета
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11 января 2017 года
№2 (5289)
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11.01.2017
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№2 (5289) |
Вторая полоса
Общество
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Кто займет кресло руководителя?

Минобрнауки России утвердило трех кандидатов на должность ректора Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина

Список, утвержденный Аттестационной комиссией министерства, опубликован на сайте вуза. В числе кандидатов – исполняющий обязанности ректора вуза, кандидат экономических наук, доцент Алексей Зимин, декан факультета истории и международных отношений вуза, доктор исторических наук, доцент Андрей Минаев, проректор по комплексному мониторингу деятельности, лицензированию и аккредитации вуза, кандидат исторических наук, доцент Василий Страхов. С автобиографиями кандидатов и их программами также можно ознакомиться на сайте РГУ имени С.А. Есенина.

По материалам официального сайта РГУ имени С.А. Есенина

 

Статья опубликована в номере 2 (5289) от 11 января 2017 года
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Сани – летом, телегу – зимой
Рязанские аграрии готовятся к весенним полевым работам
Научный потенциал
Сотрудник Рязанского медицинского университета стал призером конкурса среди молодых ученых
Деньги – по графику
13 января начинается доставка единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей пенсионерам региона, получающим пенсию через Почту России
От Армении до Японии
Институт иностранных языков РГУ расширяет палитру сотрудничества
Кто займет кресло руководителя?
Минобрнауки России утвердило трех кандидатов на должность ректора Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина
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