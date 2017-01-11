Кто займет кресло руководителя?

Минобрнауки России утвердило трех кандидатов на должность ректора Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина

Список, утвержденный Аттестационной комиссией министерства, опубликован на сайте вуза. В числе кандидатов – исполняющий обязанности ректора вуза, кандидат экономических наук, доцент Алексей Зимин, декан факультета истории и международных отношений вуза, доктор исторических наук, доцент Андрей Минаев, проректор по комплексному мониторингу деятельности, лицензированию и аккредитации вуза, кандидат исторических наук, доцент Василий Страхов. С автобиографиями кандидатов и их программами также можно ознакомиться на сайте РГУ имени С.А. Есенина.

По материалам официального сайта РГУ имени С.А. Есенина