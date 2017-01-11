Завершилась череда новогодних праздников в рязанских дворах

С 16 декабря на территориях ТОС Рязани состоялись 17 праздников дворов из цикла «Дед Мороз в гостях у ТОСов». Традиционно все праздники в ТОСах в шаговой доступности собирают много жителей и детворы. Главными сценаристами, режиссерами и массовиками-затейниками также выступают активисты.

В ходе праздников творческой составляющей стали детские спектакли на новогодние темы, спортивные и развлекательные – подвижные игры, конкурсы, зимние забавы. Отдельных поощрений заслуживали детишки, подготовившие к празднику свои творческие работы, – рисунки, поделки и стихо­творения.

В каждом празднике была своя изюминка, но всех объединила добрая соседская атмосфера, позитивный настрой, большой интерес к общим событиям в родном дворе. Праздники стали основой для выявления новых активистов, обсуждения планов развития дворов и поселков на 2017 год. По мнению председателей ТОС, праздники дворов давно переросли рамки досугового начала и стали важнейшим фактором объединения жителей для соучастия во всех делах территории. Традиция праздников дворов, находя отклик у всех людей всех возрастов и любой территории проживания, будет обязательно продолжена.

Праздники прошли на территориях ТОС «Приокский-3», «Васильевский», поселка Шереметьево-Песочня, поселка Никуличи, «III Квартал микрорайона Канищево», «Самовский», поселка Божатково, квартал Б жилого района Песочня, «Верхняя-2», совместный праздник «Новопавловский Плюс», «Линейный», «Радуга» и «На Шевченко», поселка Семчино, «Ситники», поселка Мирный, поселка Недостоево, «Черезово-Песочня», поселка Мервино, «Улица Орсовская».

Общественный проект «Праздники дворов», являясь одним из победителей областного конкурса проектов социально ориентированных НКО, реализовывался в период с августа по декабрь 2016 года на территориях ТОС Рязани и области. Наряду со средствами субсидий, проект сопровождался существенным софинансированием со стороны актива и жителей. Организационно-техническую помощь в проведении мероприятий оказал отдел по работе с общественными проектами и развитию самоуправления управления оргработы администрации г. Рязани. В проведении ряда праздников оказали помощь депутаты Рязанской городской Думы и Советы территорий.

По материалам сайта ст-рязань.рф