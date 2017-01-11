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11 января 2017 года
№2 (5289)
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11.01.2017
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№2 (5289) |
Вторая полоса
Общество
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Домашняя обстановка

Благотворители создали уютную атмосферу для детей
Домашняя обстановка

Фонд «ДетскиеДомики» в рамках проекта «Уютная спальня» обустроил три спальни для девочек в Мосоловской школе-интернате. Стоимость проекта составила более восьмисот шестидесяти тысяч рублей.

В спальнях был произведен косметический ремонт – выровнены, поклеены и покрашены стены, заменен линолеум, установлены новые двери, приобретена современная мебель.

Теперь в комнатах – деревянные кровати с ортопедическими матрасами, шкафы, комоды, тумбочки, письменные столы, стулья, вешалки. Все это разработано специально под потребности детей, чтобы мебель была удобна, практична, а вместе с тем создавала домашний уют.

В комнатах выделены спальная зона и зона для проведения свободного времени. Для создания зоны отдыха установили удобные диваны и пуфы. На них после уроков девочки читают и играют в настольные игры.

Чтобы обстановка была теплой и уютной, на кровати приобретены мягкие и пушистые пледы, которые сразу понравились девчонкам. На полу появились ковры. А окна украшены оригинальными шторами.

Комнаты специально не оборудовали полностью «под ключ», чтобы ее жительницы сами смогли по­участвовать в процессе и научиться обустраивать жилье. Это очень важно для девочек и обязательно пригодится им уже во взрослой жизни.

Фонд «ДетскиеДомики», воспитанники и персонал Мосоловской школы-интерната благодарят компанию «Новатэк» и компанию, пожелавшую остаться неизвестной, за оказанную помощь.

Обустройство комнат продолжается, поэтому, если есть желающие помочь в приобретении больших рамок для фотографий и репродукций на стены, наволочек на подушки, телевизоров – пишите: inna@detskiedomiki.ru, (4912) 99-49-50.

Статья опубликована в номере 2 (5289) от 11 января 2017 года
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