Земляки помнят своего председателя

В селе Гребнево Старожиловского района состоялся митинг, посвященный памяти Ивана Егоровича Балова.

Десятого января ему исполнилось бы 90 лет. Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Рязанской области, обладатель многих правительственных наград, Иван Егорович всю свою жизнь посвятил развитию сельскохозяйственного производства. На здании правления колхоза (СПК) имени Ленина, где он бессменно являлся председателем более пятидесяти лет, в свое время была открыта мемориальная доска. Здесь и состоялся траурный митинг с участием представителей властных структур района, бывших и нынешних руководителей сельхозпредприятий, жителей села Гребнево, учащихся школы.

– Иван Егорович Балов – пример бескорыстного служения земле, своему району, области, – сказал, открывая митинг, глава районной администрации Александр Татарников. – Его жизнь – это пример уважения к крестьянскому труду, к тем людям, с которыми он работал, бесконечная забота об их благосостоянии.

Почтить память талантливого руководителя пришли его ученики. Это ветераны сельскохозяйственного производства Андрей Андреев, Михаил Журавлев, директор Старожиловского молочного комбината Иван Шерняев, руководитель СПК им. Крупской Владимир Володин и другие. Среди участников митинга – бывшая заведующая фермой Нина Толкачева.

– Требовательный был руководитель, но справедливый, – вспоминает Нина Афанасьевна. – Несмотря на его взрывной характер, работать с ним было легко. Может быть, потому, что весь производственный процесс был отработан до автоматизма: вовремя раздача кормов, по часам доение и уборка. Животные всегда были сыты – кормовая база это позволяла. По тем временам надой от каждой коровы составлял более 3000 килограммов в год. Это был лучший результат в районе. И все это благодаря грамотному руководству Ивана Егоровича Балова.

– Трудные времена пришлись на долю Ивана Егоровича, – говорит Иван Шерняев. – Имея за плечами семилетнее образование, он сумел довести до совершенства экономику колхоза, поднял его на должную высоту не только в своем районе, но и в области. Иван Егорович сумел достойно пережить девяностые годы, сохранить производство и коллектив.

Сегодня, в век компьютерных технологий, трудно представить, что вся бухгалтерия руководителя крупного сельхозпредприятия размещалась в одной школьной тетрадке. У него всегда был готов ответ на любой вопрос. Он мог вступить в спор с бухгалтером колхоза, готовившим отчет о проделанной работе. Об одном из таких эпизодов рассказал бывший глава района Николай Жданов.

– Он умел считать, видеть далеко вперед, не бояться компромиссов и «сметь свое суждение иметь». Этому мы у него учились, – рассказывает Владимир Володин.

Почти десять лет колхоз (СПК) имени Ленина возглавляет Алексей Николаевич Трепалин. Выступая на митинге, посвященном памяти своего легендарного предшественника, он подчеркнул, что все эти годы в хозяйстве не только сохраняли, но и приумножали традиции, заложенные Иваном Егоровичем Баловым. Сельхозпредприятие по-прежнему занимает лидирующие позиции среди восемнадцати других, действующих на территории района. Как и десять лет назад, здесь уделяют большое внимание повышению плодородия земли. С начала года на поля вывезено 22 тысячи тонн органических удобрений. Эта работа продолжается и сегодня.

Вместе с этим ведется успешная работа по развитию животноводства. Долгое время специалисты работали над улучшением породности скота и, кажется, добились в этом больших успехов. Свои доморощенные буренки сегодня дают молока в два раза больше, чем было десять лет назад. От каждой коровы животноводы сегодня в среднем получают в год по 6952 килограмма молока. Это лучший результат по району. На Старожиловский молокозавод колхоз поставляет в сутки более 15 тонн молока. В этом видится не только успешная работа сельхозпредприятия в целом, но и продолжение традиций, заложенных Иваном Егоровичем Баловым, главная из которых – хорошая кормовая база.

– Думаю, что Иван Егорович был бы доволен результатами нашей работы, – говорит Алексей Трепалин. – Эти показатели станут достойной ему памятью.