Вернуть долги природе

Год экологии станет новым этапом в решении накопившихся проблем

Наступивший 2017 год объявлен Годом экологии. Экологическое направление, как приоритетное, заложено и в недавно утвержденной Стратегии научно-технологического развития России.

С чем связан выбор приоритета, в последние дни уходящего года на заседании Госсовета говорил Президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, наша страна располагает колоссальными запасами пресной воды, лесных ресурсов, огромным биоразнообразием и выступает как экологический донор мира, обеспечивая ему почти 10 процентов биосферной устойчивости.

Однако «человечество уже накопило огромное количество экологических долгов и продолжает испытывать природу на прочность».

По статистике, приведенной Президентом, по ряду направлений нагрузка на природу достигла критических значений. Ежегодный экономический ущерб доходит до 6 процентов ВВП, а с учетом последствий для здоровья людей – и до 15 процентов.

Необходимо снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, в водоемы и в почву.

По словам Владимира Путина, решение этой проблемы возможно за счет технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших доступных технологий.

– Ситуация с вредными выбросами остается крайне неблагополучной. Половина городского населения живет в условиях высокого уровня загрязнения воздуха. Вклад автотранспорта – и личного, и общественного – составляет от 50 до 90 процентов. Значительная часть поверхностных вод оценивается сегодня как «грязные» и «экстремально грязные». Семь процентов жителей не обеспечены качественной питьевой водой. Практически во всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель. Если мы и дальше будем обходиться полумерами и ссылаться на более важные задачи, то к 2050 году выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов достигнут критического предела, а это значит, что будущим поколениям мы оставим среду, непригодную для жизни. Поэтому необходимо как минимум в два раза сократить загрязнения и выбросы, – призвал Президент.

Обезвреживание отходов производства и потребления Владимир Путин назвал в числе важнейших направлений. Он привел данные, согласно которым количество таких отходов составляет свыше 30 миллиардов тонн. Мусор выбрасывают, где придется и как придется. Свалки занимают почти 48 тысяч гектаров…

Общие проблемы не обошли стороной и наш регион.

Взять хотя бы многочисленные факты сбросов загрязненных сточных вод и ненадлежащий сбор и вывоз мусора, установленные проверками надзорных органов, о чем мы не раз сообщали на страницах «РВ». По информации Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры и Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры, в общей сложности за несколько прошедших лет таких исков в судебные инстанции было передано около ста.

Но и решения судов пока не останавливают тех, кто сбрасывает в реку или пруд неочищенные стоки. Как следствие – загрязнение водных объектов вредными веществами. Наглядный пример – Рюминский пруд в Рязани. Работа по очистке водоема началась в 2016 году. Высота донных отложений, содержащих загрязняющие вещества, в отдельных местах здесь достигает 3,5 метра. Попросту говоря, еще пара лет – и пруд мог бы превратиться в болото.

Что касается мусора, то для нашего региона это особая тема. О ней хорошо знают представители работающих в этой сфере предприятий, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, власти субъекта.

Проект территориальной схемы обращения с отходами пока находится в стадии разработки. Его обсуждение запланировано на февраль текущего года. Пока же мы имеем давно переполненный полигон отходов в Рязани, отсутствие полигонов в большинстве районов области и несанкционированные свалки (на электронной карте общественной организации ЭРА их 648). Такие свалки можно встретить недалеко от автомобильных трасс, на берегах водоемов, в лесу. Весной и осенью волонтеры и сотрудники ряда учреждений и ведомств пытаются снизить мусорную нагрузку на природу. Вместе с общественниками на субботники выходят и представители нашей газеты. Однако всех этих усилий недостаточно. Нужна системная работа…

Для реализации Указа Президента создан организационный комитет по проведению Года экологии в Российской Федерации, который возглавил Сергей Иванов. В субъектах созданы рабочие группы. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской отметил, что россиянам предстоит гигантская работа.

В число приоритетных проектов Года экологии вошли – защита Байкальской природной территории, сохранение водных ресурсов, развитие заповедной системы. Планируется восстановить не менее 800 тыс. га лесов на территории страны.

Общий объем финансирования проектов, включенных в план проведения Года экологии, составляет более 347 млрд. рублей, в том числе средства федерального и региональных бюджетов – 156 млрд. рублей, внебюджетные средства – 191 млрд. рублей.

В планах по проведению Года экологии в Рязанской области предусмотрено более 500 мероприятий по 50 направлениям, о чем на заседании рабочей группы в региональном правительстве, которое прошло в конце уходящего года, доложил министр природопользования Рязанской области Сергей Карабасов. В их числе – внедрение на предприятиях программ, направленных на сокращение вредного воздействия на окружающую среду, ликвидация несанкцио­нированных свалок.

Планируется приступить к созданию проекта «зеленого пояса» вокруг областного центра, а также водо- и лесозащитные мероприятия, посещение экологических троп и проведение цикла занятий от Национального парка «Мещера», организация мероприятий по благоустройству, озеленению и уборке территорий.

Планы проведения Года экологии утверждены, и очень хочется надеяться, что реализация этого масштабного проекта будет проведена на высоком уровне. Это станет хорошим вкладом и в сохранение природы, и в наше завтра.

Точка зрения

Елена Синетова,

начальник Ерахтурского лесничества:

– Для того чтобы «беречь природы дар бесценный», вовсе не обязательно иметь специальное образование. Главное – понимать, что следующим поколениям мы должны оставить после себя живую, а не мертвую воду, леса, в которых должны обитать звери и птицы.

Евгений Рыбаков,

председатель общественной организации «ЭРА»:

– Организация и проведение мероприятий экологической направленности – безусловный плюс для окружающей среды, и конечно же, все запланированные акции нуждаются в поддержке общества. Главное, чтобы проводились экологические мероприятия не для галочки, а еще лучше, чтобы они были не разовыми и за ними последовали системные улучшения. Например, по организации сбора использованных батареек или раздельного сбора мусора.

Татьяна Земскова,

учитель географии школы №47:

– Всем своим ученикам я стараюсь рассказывать не только о морях, океанах, многообразии видов живой природы, но и о том, как важно их сохранить. Уверена, что понимание этого вопроса зависит от поступков взрослых, поэтому так важно воспитать экологически грамотную личность. Достичь этого мы стремимся, работая со школьниками в детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры».