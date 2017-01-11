Областная общественно-политическая газета
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11 января 2017 года
№2 (5289)
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11.01.2017
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№2 (5289) |
Первая полоса
Вести районов
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Вести районов

СКОПИН. Новогодние праздники в районе прошли в спортивном режиме. В Вослебовской школе состоялись соревнования по баскетболу «Зимний кубок – 2017» среди учащихся спортивной школы и образовательных учреждений района. По результатам состязаний первое место заняла команда спортшколы, второе – Вослебовская средняя образовательная школа, а замкнула тройку лидеров команда Ильинской школы. В районном центре прошел чемпионат и первенство района по хоккею на кубок главы администрации среди юношеских и мужских команд дивизиона «Дворовый». Первое место заняла команда Вослебовского сельского поселения, второе – Успенского сельского поселения, а «бронзу» взяла сборная Побединского городского поселения. Победители и призеры были награждены медалями, грамотами, кубками и специальными призами.

***

В первый рабочий день нового года Скопинский завод горно-шахтного оборудования посетили заместитель министра экономического развития и торговли области Нина Соломонова, начальник управления министерства промышленности, информационных и инновационных технологий Устин Богачев, глава администрации Скопина Олег Асеев. Генеральный директор ЗАО «Скопинский завод ГШО» Василий Леонов рассказал о том, что завод осваивает новые виды продукции для сельхозтоваропроизводителей, коммунального хозяйства, а также в рамках программы импортозамещения.

САСОВО. Более ста детей с ограниченными возможностями здоровья пришли на рождественскую елку в Муниципальный культурный центр. В подготовке праздника приняла участие школа искусств, где создан ансамбль «Музыка сердец» – единственный в области творческий коллектив детей с ограниченными возможностями здоровья. Для рождественской елки коллектив подготовил музыкальные номера, ансамбль «Веретенце» показал спектакль.

КАСИМОВ. По инициативе управления по молодежной политике и спорту администрации города состоялась акция «Радость Рождества». Волонтеры медицинского колледжа и техникума водного транспорта в образах Дедов Морозов и Снегурочек поздравили детей, взрослых и медицинский персонал Касимовской центральной районной больницы с Рождеством, подарили сладкие подарки и пожелали здоровья, счастья и удачи в наступившем  2017 году. 

ПИТЕЛИНО. В районном Доме культуры прошла экологическая программа для детей «Четыре художника». На встречу с юными пителинцами пришли четыре волшебника-живописца: Зима, Весна, Лето и Осень. Каждый из них рассказал о себе и принес ребятам загадки, стихи, песни и рассказы о временах года и полезных растениях. Дети рассуждали о том, что полезного они могут сделать для окружающей среды.

ПУТЯТИНО. В районном центре состоялся четвертый фестиваль православной культуры «Открытые сердца». В этом году в фестивале приняли участие более 60 человек – коллективы из сел Воршево, Макеево, Большая Екатериновка, путятинского Дворца культуры, учащиеся детской музыкальной школы, хор ветеранов района «Рябинушка», ансамбль русской песни «Сударушка» из села Унгор, солистки хора Путятинского благочиния.

Статья опубликована в номере 2 (5289) от 11 января 2017 года
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Научный потенциал
Сотрудник Рязанского медицинского университета стал призером конкурса среди молодых ученых
Деньги – по графику
13 января начинается доставка единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей пенсионерам региона, получающим пенсию через Почту России
От Армении до Японии
Институт иностранных языков РГУ расширяет палитру сотрудничества
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