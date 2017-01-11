Вести районов

СКОПИН. Новогодние праздники в районе прошли в спортивном режиме. В Вослебовской школе состоялись соревнования по баскетболу «Зимний кубок – 2017» среди учащихся спортивной школы и образовательных учреждений района. По результатам состязаний первое место заняла команда спортшколы, второе – Вослебовская средняя образовательная школа, а замкнула тройку лидеров команда Ильинской школы. В районном центре прошел чемпионат и первенство района по хоккею на кубок главы администрации среди юношеских и мужских команд дивизиона «Дворовый». Первое место заняла команда Вослебовского сельского поселения, второе – Успенского сельского поселения, а «бронзу» взяла сборная Побединского городского поселения. Победители и призеры были награждены медалями, грамотами, кубками и специальными призами.

***

В первый рабочий день нового года Скопинский завод горно-шахтного оборудования посетили заместитель министра экономического развития и торговли области Нина Соломонова, начальник управления министерства промышленности, информационных и инновационных технологий Устин Богачев, глава администрации Скопина Олег Асеев. Генеральный директор ЗАО «Скопинский завод ГШО» Василий Леонов рассказал о том, что завод осваивает новые виды продукции для сельхозтоваропроизводителей, коммунального хозяйства, а также в рамках программы импортозамещения.

САСОВО. Более ста детей с ограниченными возможностями здоровья пришли на рождественскую елку в Муниципальный культурный центр. В подготовке праздника приняла участие школа искусств, где создан ансамбль «Музыка сердец» – единственный в области творческий коллектив детей с ограниченными возможностями здоровья. Для рождественской елки коллектив подготовил музыкальные номера, ансамбль «Веретенце» показал спектакль.

КАСИМОВ. По инициативе управления по молодежной политике и спорту администрации города состоялась акция «Радость Рождества». Волонтеры медицинского колледжа и техникума водного транспорта в образах Дедов Морозов и Снегурочек поздравили детей, взрослых и медицинский персонал Касимовской центральной районной больницы с Рождеством, подарили сладкие подарки и пожелали здоровья, счастья и удачи в наступившем 2017 году.

ПИТЕЛИНО. В районном Доме культуры прошла экологическая программа для детей «Четыре художника». На встречу с юными пителинцами пришли четыре волшебника-живописца: Зима, Весна, Лето и Осень. Каждый из них рассказал о себе и принес ребятам загадки, стихи, песни и рассказы о временах года и полезных растениях. Дети рассуждали о том, что полезного они могут сделать для окружающей среды.

ПУТЯТИНО. В районном центре состоялся четвертый фестиваль православной культуры «Открытые сердца». В этом году в фестивале приняли участие более 60 человек – коллективы из сел Воршево, Макеево, Большая Екатериновка, путятинского Дворца культуры, учащиеся детской музыкальной школы, хор ветеранов района «Рябинушка», ансамбль русской песни «Сударушка» из села Унгор, солистки хора Путятинского благочиния.