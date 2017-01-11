Юная артистка из Рязанской области Алена Коротаева встретит Старый Новый год вместе с «Вивальди-оркестром»

Уже четверть века Старый новый год с «Вивальди-оркестром» – это традиционный концерт, который проходит в зале имени Чайковского в Москве

13 января «В кругу друзей» и в компании композиторов двух столетий этот вечер вновь превратится в домашний праздник. В программе вечера примут участие «Вивальди-оркестр», А.Скляр, Д.Мажуков, С.Полянские, А.Рапопорт, А.Журавлев, «Ди-Фьюжн» и участники конкурса «Синяя птица», среди которых будет и наша сасовская звездочка, солистка детского ансамбля «Субботея» Алена Коротаева. Надеемся, что после выступления с именитыми звездами российской эстрады Алена и ее музыкальный руководитель Наталья Ашманова обязательно поделятся с нами своими яркими впечатлениями.