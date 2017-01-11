Полиция сообщила подробности вчерашнего ДТП в Рязанской области: у виновника автоаварии не было прав

По информации сайта УМВД России по области, вчера в 14.30 в Клепиковском районе на 174-м километре автодороги Москва-Касимов 37-летний житель города Новомичуринска, управляя автомобилем «ВАЗ-21070», не справился с управлением. В результате автомобиль выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем «Рено-Дастер», за рулем которого находился 56-летний житель Нижегородской области.

В результате ДТП водитель «Жигулей» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП. Сотрудники ГИБДД выяснили, что автомобиль «Жигулей» не был зарегистрирован в установленном порядке и у мужчины, находившегося за рулем «Жигулей», не имелось водительского удостоверения.