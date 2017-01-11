В новогодние праздники рязанские театры собрали адресную помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении

Театр драмы, театр кукол, Театр на Соборной и музыкальный театр в период своих новогодних кампаний сыграли по одному спектаклю, сборы от которых были переданы детям, нуждающимся в срочном и дорогостоящем лечении.

Общая сумма собранных средств составила 389 250 рублей. Все деньги были адресно переданы детям, которые борются с редкими и тяжелыми недугами: Насте Байшевой, Александру Мартынову, Дмитрию Кашкову и Вале Осиповой – на приобретение медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Четыре рязанские семьи, получившие финансовую поддержку благодаря проекту «Сказка на здоровье!», были определены министерством здравоохранения Рязанской области.

Рязанское отделение Союза театральных деятелей РФ верит, что реализация данного проекта станет доброй ежегодной традицией для всей театральной Рязани!