Житель Рязани дома выращивал коноплю

Полицейские в областном центре задержали злоумышленника, организовавшего дома нарколабораторию, сообщает сайт УМВД России по области. Стражи правопорядка получили информацию, что 31-летний мужчина, проживающий на окраине Рязани, может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. В ходе проверки установили, что рязанец ранее был судим за кражу, разбойное нападение и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Во время досмотра жилища злоумышленника выяснилось, что рязанец организовал у себя дома «лабораторию» по изготовлению марихуаны. Он оборудовал теплицу для выращивания конопли, а собранный «урожай» сушил на полу и в шкафу для одежды.

Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно изготовил дома около 2 килограммов марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ.