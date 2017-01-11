В Рязанской области открылась автомобильная ледовая переправа

Со вчерашнего дня на территории Шиловского района у села Юшта на месте пешеходной ледовой переправы через Оку начала свою работу автомобильная ледовая переправа, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Перед началом эксплуатации было проведено техническое освидетельствование автомобильной ледовой переправы. Специалисты проверили состояние съездов к переправе, наличие необходимых знаков, спасательного оборудования, ознакомились с порядком организации дежурств на переправе.