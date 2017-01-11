Юные футболисты Рязани успешно провели серию игр на турнире в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился I всероссийский турнир сети футбольных школ «Юниор». В этом соревновании приняло участие более 200 маленьких футболистов 2009-2010 годов рождения. Футболисты приехали их разных городов России, география участников – от Калининграда до Якутска, 20 команд состязались в финальном турнире. Рязань представляла команда «Юниор-Рязань» в составе 10 человек: Алаев Никита, Мишин Егор, Евдощук Данила, Саморуков Степан,

Стуковнин Павел, Кулешов Алексей, Кутняков Артемий, Шилов Алексей, Филатов Иван, Иванов Никита.

Задачей рязанских мальчишек было выйти в «золотую сетку», чтобы сразиться на поле с более сильными командами. Первый матч с Петропавловском-Камчатским был сыгран вничью со счетом 1:1, затем рязанцы обыграли Волгоград (2:0), игра с Екатеринбургом закончилась вничью – 2:2, а у футболистов из Пятигорска «Юниор-Рязань» выиграл со счетом 2:1. Набрав самое большое количество очков, команда «Юниор-Рязань» вышла из своей группы в «золотую сетку» и прошла в четвертьфинал. После небольшого перерыва начались игры за проход в полуфинал, и тут соперники были сильнее: наша команда проиграла команде из Ульяновска со счетом 1:0. В итоге рязанские мальчишки заняли 6-е место из 20 участвующих команд.