Путешествия по Рязанской области станут удобнее

С каждым годом в Рязанскую область приезжает все больше гостей. Счет уже идет на сотни тысяч посетителей. Теперь им станет проще путешествовать благодаря новой туристической карте Рязанской области, которую подготовил и выпустил туристский информационный центр Рязанской области. Издание рассказывает об основных туристических маршрутах и популярных достопримечательностях, содержит необходимую контактную информацию.

При подготовке карты использовались данные, представленные кафедрой экономической и социальной географии и туризма РГУ имени С.А.Есенина.