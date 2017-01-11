Фестиваль районных артистов «Рязань провинциальная» может стать постоянным

Кафе-клуб «Старый парк» запускает серию творческих вечеров «Рязань провинциальная» с участием поэтов и музыкантов из районов области. Первыми на рязанскую сцену выйдут артисты из Касимова, сообщили организаторы.

По словам арт-директора клуба Анны Мейсиговой, фестиваль может продолжиться концертами других артистов региона, если первый вечер найдет отклик у зрителей. Идея создания «Рязани провинциальной» принадлежит касимовскому музыканту Олегу Грошеву, который тоже выступит на концерте.

В программе вечера – стихотворения, бардовская песня и фолк-рок от Сергея Козлова, Николая Лоханова, группы «Елень», Дмитрия Бодрова и других музыкантов и поэтов. Поддержать касимовских артистов приедут рязанский бард Евгений Сапфиров и гости из Мурома.

Фестиваль «Рязань провинциальная» состоится 22 января в 19.00. Билеты можно заказать по телефону 25-23-20.

Фото кафе-клуба «Старый парк»