Сорок семей в Сасовском районе Рязанской области встретили Новый год и Рождество в новых квартирах

Жители улицы Больничной поселка Сотницыно получили ключи от 40 новых благоустроенных квартир, расположенных в 10 многоквартирных домах. Они были построены в 2016 году по федеральной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья».

Поздравляя новоселов, глава администрации Сасовского района Сергей Макаров отметил, что за последние годы в Сасовском районе построено много жилья по федеральной программе. Только за 2016 год построено 11 жилых многоквартирных домов – 10 в Сотницыне и один в Берестянках. Общая площадь расселенных домов составила 1791,5 кв. м. Объем денежных средств, выделенных на строительство, составил 56,6 млн. рублей.

«Большие перемены в поселке стали возможными благодаря серьезному содействию губернатора, правительства области и партии «Единая Россия». Застройщики домов своевременно разработали проектно-сметную документацию, провели государственную экспертизу и получили положительные заключения. Специалисты отдела архитектуры, строительства и ЖКХ провели большую работу по оформлению документов по газификации и электроснабжению. Добросовестно выполнили свои задачи строительные фирмы – подрядчики работ «Кентавр», «Мастер», «Синтегран», – сказал Сергей Алексеевич.

Глава администрации Сотницынского сельского поселения Сергей Лыдин рассказал, что за счет бюджета поселения построено 175 метров газопровода низкого давления, стоимостью 679,64 тысячи рублей. Подрядчик работ – ПМК «Пителинская». Улица заасфальтирована и освещена. Весной будут распаханы огороды.