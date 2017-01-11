За первую неделю 2017-го года рязанские водители совершили 7 тысяч нарушений правил дорожного движения

Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области подвела итоги по оперативной обстановке на улицах и дорогах Рязанской области за новогодние праздники.

За прошедшие праздничные выходные на дорогах Рязанской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 7 человек погибли и 56 получили травмы различной степени тяжести. В области произошло 258 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено 7001 нарушение ПДД, задержано 65 водителей в состоянии опьянения.