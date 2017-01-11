В Рязанской области стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

В интеллектуальном соревновании на уровне региона принимают участие 600 учеников из школ Рязани и области. Это победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, прошедшие специальный рейтинговый отбор.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников проводится по 21 предмету с 11 января по 22 февраля. Площадками для проведения предметных олимпиад станут РГУ имени С. Есенина, Рязанский институт развития образования, академия ФСИН, школа № 63 и учебный центр МЧС. Победители и призеры регионального этапа получат возможность пройти отбор для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Комментируя старт регионального этапа, министр образования Ольга Щетинкина отметила, что в этом году наиболее популярными предметами с точки зрения количества участников олимпиад по ним являются математика, литература, физкультура, обществознание и ОБЖ.

Первые олимпиадные задания по французскому языку ребята выполняли сегодня в РГУ имени С. Есенина.