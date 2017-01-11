Волейболистки спортшколы «Единство» выиграли Кубок Рязанской области
Сайт администрации города сообщает, что завершились игры на Кубок Рязанской области по волейболу среди мужских и женских команд. Они проходили в спортзале РГУ имени С.А. Есенина.
По итогам матчей обладателями главного приза стали «Олимп» у мужчин и спортивная школа «Единство» у женщин. Лучшими игроками признаны Виктория Семенова (СДЮСШОР «Единство», Рязань) и Владимир Емельянцев («КиЧ», Рязань).
Среди женщин призерами стали:
1 место – СДЮСШОР «Единство» (Рязань);
2 место – «ШТУРМ» (Рязань);
3 место – ГРПЗ (Рязань).
Среди мужчин :
1 место – «ОЛИМП» (Рязань);
2 место – «Витязь» (Рязанский район);
3 место – «КиЧ» (Рязань).
11 января 2017