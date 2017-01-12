Под будущий урожай Рязанская область уже получила в полтора раза больше удобрений, чем в прошлом году

Под будущий урожай в регион поступило около 67 тысяч тонн минеральных удобрений – почти в полтора раза больше, чем на эту дату в 2016 году. Еще до Нового года полностью профинансировали поставки минеральных удобрений касимовский колхоз имени Ленина, СПК «Мир» Александро-Невского района, другие передовые хозяйства.

– Обеспечить существенное снижение затрат на приобретение минеральных удобрений – это наша основная, базовая задача, и для ее решения мы активно работаем со всеми специализированными крупнейшими компаниями России, – рассказал генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим» Владимир Бродский. – Регион успешно провел осенний сев под урожай 17 года. На Рязанщине цена минеральных удобрений была на 12 процентов ниже, чем в тот же период годом ранее. В настоящее время сложные удобрения более чем на 20 процентов дешевле, чем в прошлом году, азотные удобрения – на восемь процентов. Приобретать их сейчас хозяйствам выгоднее, чем во время весеннего ажиотажного спроса.