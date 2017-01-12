В Рязани ищут очевидцев ДТП

Устанавливаются очевидцы ДТП, которое произошло 7 октября прошлого года в 19.10 в Рязани напротив д.61 по улице Дзержинского. Здесь автомобиль «СНЕVRОLЕТ-LАNОS» сбил переходящую проезжую часть женщину 1958 года рождения.

В результате ДТП, женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону: (4912) 29-95-88 или по адресу: г.Рязань, ул.Мервинская, д.10 каб. 208.