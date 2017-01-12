Губернатор Олег Ковалев провел совещание по вопросам развития ЦПКиО г. Рязани

В совещании, которое состоялось сегодня, приняли участие первый заместитель председателя правительства области Сергей Самохин, министр природопользования региона Сергей Карабасов, глава администрации Рязани Олег Булеков, руководители профильных ведомств.

О ходе выполнения мероприятий по развитию городского ЦПКиО проинформировал глава администрации Рязани Олег Булеков. Он, в частности, отметил, что на данный момент установлено ограждение по всему периметру парка, проведены работы по оформлению входов в ЦПКиО. Планируется реализовать ряд проектов по освещению и радиофикации парка, реконструкции находящихся в этой зоне объектов, строительству велодорожек, благоустройству мест отдыха, в том числе на набережной Рюминского пруда.

Кроме того, в рамках совещания обсуждались вопросы дальнейшего хода работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения и экологической реабилитации Рюминского пруда.

Губернатор поручил усилить контроль за качеством работ, которые проводятся в рамках развития ЦПКиО, и сроками их выполнения.

Источник: сайт правительства Рязанской области