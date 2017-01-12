Некоммерческий благотворительный фонд «Социальная помощь» помогает одиноким рязанцам

В настоящее время подопечными фонда являются 65 человек. У каждого – своя трудная судьба. Среди них – психически больные люди, лежачие и просто те, кто уже не может самостоятельно справиться с домашним хозяйством. Социальные работники помогают им в решении бытовых проблем.

Напомним, что фонд «Социальная помощь» изначально был создан, чтобы продолжить благотворительную деятельность, которая осуществлялась на средства, собранные жителями Мюнстера для Рязани. Собранные в прошлом году мюнстеранами средства пошли на уход за пожилыми рязанцами на дому.

Фонд «Социальная помощь» работает и с берлинским фондом «Память, ответственность и будущее». Совместно они реализуют программу «Поможем вместе – уход на дому за 50-ю жертвами национал-социализма в Рязани». По словам руководителя фонда «Социальная помощь» Татьяны Егоровой, в средства, получаемые в рамках этой программы, идут на заработную плату социальных работников, приобретение медикаментов, подарков к Новому году и дню рождения для подопечных.