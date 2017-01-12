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11.01.2017
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Культура
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В Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина в Рязанской области будут воссозданы исторические усадебные объекты

Тему обсудили сегодня на заседании комиссии при правительстве области по вопросам сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия под председательством вице-губернатора Сергея Филимонова

Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся дальнейшего развития достопримечательного места «Есенинская Русь», работы по установлению историко-культурной ценности дома №40 по ул. Вознесенской в Рязани, а также плана деятельности комиссии в 2017 году.

В рамках обсуждения мероприятий, которые запланировано реализовать в текущем году в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина, было отмечено, что на его территории намечено начать работу по воссозданию ряда исторических усадебных объектов и малых архитектурных форм. Вице-губернатор Сергей Филимонов подчеркнул, что при комиссии будет создана рабочая группа, которая займется подготовкой соответствующих проектов. Вице-губернатор поручил министерству культуры региона представить предложения по составу рабочей группы в течение ближайшей недели.

При рассмотрении вопроса о работе, которая ведется в настоящее время по установлению историко-культурной ценности дома №40 по ул. Вознесенской, была заслушана информация начальника главного архивного управления региона Александры Перехватовой, начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия области Олега Василькина и ряд членов комиссии и приглашенных. Вице-губернатор Сергей Филимонов подчеркнул, что при принятии окончательного решения по этому вопросу важно учесть все мнения, а главное, факты. «Необходимо совместно четко определить, опираясь на исторические документы, какой объект связан с именем К.Э. Циолковского и что именно следует действительно сохранить», – сказал Сергей Филимонов. По его словам, все предложения будут тщательно изучены, для чего следует объединить усилия работников архивов, архитекторов, историков, общественности.

Как отметила начальник главного архивного управления Рязанской области Александра Перехватова, исследование архивных документов активно продолжается, поиск расширен максимально. В настоящее время прямых подтверждений связи дома с семьей Циолковского не выявлено.

Член Общественной палаты РФ Ольга Воронова высказала мнение, что конструктивный диалог, который ведется по поводу исторической ценности дома №40 по ул. Вознесенской, позволил выявить много интересных фактов о Циолковском, активизировать деятельность по сохранению научного и творческого наследия выдающихся рязанцев.

Источник: сайт правительства Рязанской области

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