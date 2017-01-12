Доходная земля

В регионе расширяется география инвестиций в сельское хозяйство

За высокими показателями в сельском хозяйстве, как правило, стоят очень большие деньги. Получить в Рязанской области с гектара по 160 центнеров кукурузы на зерно, или по 765 центнеров сахарной свеклы, или 670 центнеров овощей открытого грунта невозможно без суперсовременной техники и высокоэффективных технологий, а значит – без инвестиций. А ведь эти кажущиеся фантастическими показатели в прошлом году в регионе достигнуты.

Деньги никто не хочет вкладывать в убыточные производства. По предварительным данным, большую часть прибыли аграриям региона принесло в прошлом году растениеводство – около 2,9 миллиарда рублей. Возделывание рязанской земли – рентабельно, поэтому не может не радовать география вложенных средств: инвестиции пришли почти во все 25 районов области – не только на сараевские и александро-невские черноземы, но и на спасские, пителинские и даже клепиковские пески и суглинки. В прошлом году более 42 тысяч гектаров земель, которые раньше не обрабатывались, поступили в сельскохозяйственный оборот.

Выгодная диверсификация

Самой рентабельной культурой на Рязанщине стал подсолнечник. Площади его сравнительно невелики. Но от его возделывания, по предварительным данным, рязанские крестьяне получили 366,7 миллиона рублей прибыли. Доходна эта культура у нас уже много лет. Неудивительно, что площади под подсолнечником в прошлом году расширены на 10,7 тысячи гектаров. Рентабельность этой культуры – 72,1 процента.

На втором месте по доходности каждого гектара – сахарная свекла. Ее производство осуществляется всего в пяти районах. Но там свекловоды получили 240,5 миллиона рублей прибыли при рентабельности 33,6%. Достигнута максимальная урожайность этой культуры за последние 5 лет – 482 центнера с гектара. Рязанская область по этому показателю заняла второе место в ЦФО. Наивысшая урожайность – в трех хозяйствах Александро-Невского района: в ООО «Надежда» получили по 765,4 центнера с гектара, в СПК «Мир» – по 713,2, в СПК «Победа» – по 581 центнеру. Наибольший валовой сбор среди хозяйств, 79 тысяч тонн, в ООО «Средник» Сасовского района. Среди районов первое место у александро-невских свекловодов, накопавших 137 тысяч 879 тонн сладких корней и опередивших почти на пять тысяч тонн сасовцев. Третье место занимают ухоловские земледельцы, четвертое – шацкие, пятое – ряжские.

Рост производства высокодоходных культур во многих хозяйствах идет постепенно, но неуклонно. Председатель того же СПК «Мир», депутат облдумы Николай Игнатов отметил, что диверсификация растениеводства – основа финансового благополучия в хозяйстве. Здесь выращивают те культуры, которые пользуются спросом на рынке. «Если 15 лет назад мы получали по 5 тысяч тонн сахарной свеклы, то в этом году – 60 тысяч 624 тонны, – добавил Николай Анатольевич. – Активно занимаемся также кукурузой на зерно, подсолнечником, ну, и конечно, пшеницей».

Значительные трудности земледельцы региона испытывали при выращивании кукурузы на зерно: вслед за непрерывными дождями грянули ранние морозы. Тем не менее эта культура побила чуть ли не все местные рекорды. В среднем по области получено по 74,1 центнера кукурузы на зерно на круг. При этом в ООО «Свет» Ряжского района урожайность – 164,3 центнера с гектара, у сараевского фермера А.А. Скуратова – 105,9 центнера, в СПК «Ряжский агроцентр» – 101,2, в СПК «Мир» Александро-Невского района – 100,9 центнера, у сапожковского фермера – 100 центнеров с гектара. Еще несколько лет назад такие показатели невозможно было на рязанской земле даже представить. Кстати сказать, в целом Ряжский район получил свыше 106 центнеров кукурузы на зерно на круг. Фантастика! Правда, отметим, что хозяйственники ценят эту культуру давно: за последние пять лет ее посевные площади увеличились в 12,5 раза. Каждый из 20 тысяч гектаров дал здесь в прошлом году почти по восемь тысяч рублей прибыли.

Огород для столицы

«С учетом близости регионов Центральной России к Москве, а значит, к рынкам сбыта, которые входят в двадцатку крупнейших потребительских рынков в мире, необходимо активно наращивать производство овощей для замещения импорта.

Картофель дает хороший урожай на торфяных почвах. Увеличивая посевные площади под картофелем в два раза, Нечерноземье может стать картофельным огородом Москвы и существенно нарастить доходы селян», – отметил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. На примере Рязанской области инвестиционная активность наглядна. Наибольший валовой сбор картофеля, свыше 32 тысяч тонн, получен в прошлом году в ООО «АгроСоюз Спасск» – на бедных землях Спасского района. Здесь же наивысшая в регионе урожайность клубней – 384,5 центнера с гектара. Второе место по валовому сбору у земледельцев ООО «Агрохолдинг Шиловский», накопавших 12 тысяч тонн картофеля, третье и четвертое места заняли касимовские колхозы имени Ленина и «Заветы Ильича». Рентабельность этой культуры в целом в регионе – 23,6 процента. Это высокий показатель. Радует, что наряду с традиционными лидерами в десятку лучших по валовке и по урожайности вошли клепиковские хозяйства: ООО «Верея» и ООО «Мещерское подворье». Значит, и в этот, один из самых беднейших по плодородию земель район пришли инвесторы!

По предварительным данным, рентабельность овощей открытого грунта на Рязанщине достигла почти 25 процентов. Здесь в лидерах спасские, касимовские, рыбновские земледельцы. Так, в том же ООО «АгроСоюз Спасск» с каждого гектара получено по 667,6 центнера овощей, а валовой сбор превысил семь тысяч тонн.

Хлеб – всегда насущный

Но основную прибыль хозяйства рязанские аграрии имеют от реализации зерна. По предварительным данным, в 2016 году она достигла 1,6 миллиарда рублей. Это не случайно: зерновые и зернобобовые культуры традиционно занимают основную часть пашни.

В прошлом году сараевские земледельцы намолотили свыше 200 тысяч тонн хлеба. Более ста тысяч тонн получено в Милославском, Александро-Невском, Ряжском и Захаровском районах. Приблизились к этому показателю хлеборобы Шацкого и Михайловского районов. 93 тысячи 783 тонны зерна получили земледельцы Рязанского района. В десятку лучших входят также старожиловские и ухоловские хлеборобы. Рентабельность производства зерна в регионе – 28,6 процента.

Наивысшая урожайность зерновых и зернобобовых культур в Александро-Невском районе – 45,6 центнера с гектара. Определенной сенсацией прошлого года стало то обстоятельство, что на втором месте тут – Пителинский район, хлеборобы которого на бедных, малоплодородных почвах получили по 41 центнеру зерна на круг. На третьем месте – ряжские земледельцы с урожайностью 39,9 центнера.