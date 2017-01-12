Областная общественно-политическая газета
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12 января 2017 года
№3 (5290)
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12.01.2017
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№3 (5290) |
Вторая полоса
Общество
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Культурное наследие: вопросы и перспективы

В музе-заповеднике С. Есенина начнутся работы по воссозданию ряда объектов

Состоялось заседание комиссии по вопросам сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия под председательством вице-губернатора Рязанской области Сергея Филимонова. Были рассмотрены вопросы, касающиеся дальнейшего развития достопримечательного места «Есенинская Русь», работы по установлению историко-культурной ценности дома №40 по ул. Вознесенской в г. Рязани, плана деятельности комиссии в 2017 году.

В текущем году на территории Государственного музея-заповедника С.А. Есенина намечено начать работу по воссозданию ряда исторических усадебных объектов и малых архитектурных форм. Сергей Филимонов подчеркнул, что при комиссии будет создана рабочая группа, которая займется подготовкой соответствующих проектов. Вице-губернатор поручил министерству культуры региона представить предложения по составу рабочей группы в течение ближайшей недели.

При рассмотрении вопроса о работе, которая ведется в настоящее время по установлению историко-культурной ценности дома №40 по ул. Вознесенской, была заслушана информация начальника Главного архивного управления региона Александры Перехватовой, начальника Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия области Олега Василькина и ряд членов комиссии и приглашенных. Вице-губернатор Сергей Филимонов подчеркнул, что при принятии окончательного решения по этому вопросу важно учесть все мнения, а главное – факты. «Необходимо совместно четко определить, опираясь на исторические документы, какой объект связан с именем К.Э. Циолковского и что именно следует действительно сохранить», – сказал Сергей Филимонов. По его словам, все предложения будут тщательно изучены, необходимо объединить усилия работников архивов, архитекторов, историков, общественности.

Как отметила начальник Главного архивного управления Рязанской области Александра Перехватова, исследование архивных документов активно продолжается, поиск расширен максимально. В настоящее время прямых подтверждений связи дома с семьей Циолковского не выявлено. Член Общественной палаты РФ Ольга Воронова высказала мнение, что конструктивный диалог, который ведется по поводу исторической ценности дома №40 по ул. Вознесенской, позволил выявить много интересных фактов о Циолковском, активизировать деятельность по сохранению научного и творческого наследия выдающихся рязанцев.

Статья опубликована в номере 3 (5290) от 12 января 2017 года
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