В европейском формате

Центральный парк культуры и отдыха преображается

Губернатор Олег Ковалев провел совещание, на котором рассматривались вопросы развития Центрального парка культуры и отдыха в городе Рязани и прилегающих зон. В совещании приняли участие первый заместитель председателя правительства области Сергей Самохин, министр природопользования региона Сергей Карабасов, глава администрации Рязани Олег Булеков, руководители профильных ведомств.

Олег Булеков рассказал о том, что на данный момент установлено ограждение по всему периметру парка, проведены работы по оформлению входов в ЦПКиО. Планируется реализовать ряд проектов по освещению и радиофикации парка, реконструкции находящихся в этой зоне объектов, строительству велодорожек, благоустройству мест отдыха, в том числе на набережной Рюминского пруда.

Во время совещания обсуждались вопросы дальнейшего хода работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения и экологической реабилитации Рюминского пруда. Олег Ковалев поручил усилить контроль за качеством работ, которые проводятся в рамках развития ЦПКиО, и сроками их выполнения.