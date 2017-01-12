Областная общественно-политическая газета
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12 января 2017 года
№3 (5290)
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12.01.2017
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№3 (5290) |
Вторая полоса
Общество
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Сначала – по-хорошему

С 1 января вступили в силу изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Теперь основанием для проведения внеплановой проверки может служить обращение гражданина в региональный Роспотребнадзор о нарушении его потребительских прав при условии, что заявитель уже обращался к юрлицу или индивидуальному предпринимателю и его требования не были удовлетворены. Дополнения в законодательстве не распространяются на случаи, когда обращения граждан в Роспотребнадзор указывают на нарушения требований санитарного законодательства (СанПиНов и других) и законодательства о техническом регулировании. По таким заявлениям принимаются меры в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и контроля за соблюдением требований техрегламентов.

Статья опубликована в номере 3 (5290) от 12 января 2017 года
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В европейском формате
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