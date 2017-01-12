Областная общественно-политическая газета
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12 января 2017 года
№3 (5290)
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12.01.2017
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№3 (5290) |
Вторая полоса
Общество
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С новосельем!

В Сасовском районе активно реализуются федеральные программы
С новосельем!

Жители улицы Больничной поселка Сотницыно получили ключи от 40 новых благоустроенных квартир, расположенных в 10 домах. Они были построены в 2016 году по федеральной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья».

Поздравляя новоселов, глава администрации Сасовского района Сергей Макаров отметил, что за последние годы в Сасовском районе построено много жилья по федеральной программе. Только за 2016 год возведено 11 жилых многоквартирных домов – десять в Сотницыне и один в Берестянках.

Общая площадь домов составила 1791,5 кв. м. Объем денежных средств, выделенных на строительство, – 56,6 млн. рублей.

«Большие перемены в Сотницыне стали возможными благодаря серьезному содействию губернатора Олега Ковалева, правительства области. Застройщики домов своевременно разработали проектно-сметную документацию, провели государственную экспертизу и получили положительные заключения. Специалисты отдела архитектуры, строительства и ЖКХ провели большую работу по оформлению документов по газификации и электроснабжению. Добросовестно выполнили свои задачи строительные фирмы – подрядчики работ «Кентавр», «Мастер», «Синтегран»», – сказал Сергей Алексеевич.

А глава администрации Сотницынского сельского поселения Сергей Лыдин рассказал, что за счет бюджета поселения построено 175 метров газопровода низкого давления стоимостью 679,64 тысячи рублей. Подрядчик работ – ПМК «Пителинская». Улица заасфальтирована и освещена. Весной будут распаханы огороды.

Геннадий Манухин,
Николай Никулушкин

Прямая речь

Клавдия Гришина,
ветеран труда:

– Спасибо всем за проявленную заботу о жителях нашего поселка. Для нас большая радость – переехать из аварийного жилья в комфортные, теплые дома. Верилось с трудом, но это свершилось. Хорошо, когда есть люди, которые выполняют свои обещания, а нам приятно, что о нас заботятся.

Статья опубликована в номере 3 (5290) от 12 января 2017 года
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