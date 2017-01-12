Областная общественно-политическая газета
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12 января 2017 года
№3 (5290)
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12.01.2017
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№3 (5290) |
Вторая полоса
Общество
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Учимся в декрете

Молодым мамам предлагают освоить новые профессии

В Рязанской области проводятся бесплатные курсы профессионального обучения для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком с 2012 года. Учеба помогает женщинам восстановить профессиональные навыки после длительного перерыва в работе и повысить конкурентоспособность. В 2016 году курсы прошли около 250 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Всего за пять лет получить новую профессию удалось свыше 600 женщинам. Спектр направлений повышения квалификации и переобучения неограничен. Молодым мамам предлагается пройти курсы по таким профессиям, как бухгалтер, агент по продаже недвижимости, web-программист, повар, парикмахер, мастер маникюра, швея и т.д Продолжительность обучения колеблется от нескольких недель до 5 месяцев. На сегодняшний день уже идет запись в группы. Для того чтобы записаться на бесплатные курсы, молодым мамам необходимо обратиться в службу занятости по месту жительства или по телефону 92-20-98.

По материалам министерства труда и занятости

Статья опубликована в номере 3 (5290) от 12 января 2017 года
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