Областная общественно-политическая газета
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12 января 2017 года
№3 (5290)
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12.01.2017
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№3 (5290) |
Вторая полоса
Общество
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О ЕГЭ предметно

Школьники могут подробнее узнать о проведении ЕГЭ из телепередач

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Общественное телевидение России начинают новый цикл совместных передач «О ЕГЭ предметно». В рамках 13 выпусков цикла, которые выйдут в эфир в январе-апреле 2017 года, специалисты Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) расскажут об организации ЕГЭ-2017, новых технологиях, изменениях в экзаменационных заданиях, дадут рекомендации, как лучше подготовиться к сдаче единого государственного экзамена по различным предметам, а также ответят на вопросы телезрителей. Передачи будут выходить в прямом эфире каждый четверг в 19:30. Откроет новый цикл «О ЕГЭ предметно» эфир 12 января с участием руководства Управления оценки качества общего образования Рособрнадзора.

Записи вышедших в эфир выпусков рубрики «О ЕГЭ предметно» будут также размещены на Youtube-канале Рособрнадзора, где с ними в любое удобное время смогут ознакомиться будущие участники экзаменов. Проект начал работу в прошлом году, был встречен с большим интересом и показал востребованность у выпускников.

По материалам министерства образования области

Статья опубликована в номере 3 (5290) от 12 января 2017 года
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