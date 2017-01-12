Школьники могут подробнее узнать о проведении ЕГЭ из телепередач

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Общественное телевидение России начинают новый цикл совместных передач «О ЕГЭ предметно». В рамках 13 выпусков цикла, которые выйдут в эфир в январе-апреле 2017 года, специалисты Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) расскажут об организации ЕГЭ-2017, новых технологиях, изменениях в экзаменационных заданиях, дадут рекомендации, как лучше подготовиться к сдаче единого государственного экзамена по различным предметам, а также ответят на вопросы телезрителей. Передачи будут выходить в прямом эфире каждый четверг в 19:30. Откроет новый цикл «О ЕГЭ предметно» эфир 12 января с участием руководства Управления оценки качества общего образования Рособрнадзора.

Записи вышедших в эфир выпусков рубрики «О ЕГЭ предметно» будут также размещены на Youtube-канале Рособрнадзора, где с ними в любое удобное время смогут ознакомиться будущие участники экзаменов. Проект начал работу в прошлом году, был встречен с большим интересом и показал востребованность у выпускников.

По материалам министерства образования области