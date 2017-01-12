У Рязани – новый главный архитектор

Начальником управления градостроительства и архитектуры администрации города Рязани назначен Дмитрий Васильченко. Ранее должность главного архитектора города занимала Наталья Харибутова.

Дмитрий Васильченко – автор многих известных объектов. В 1987 году он окончил Московский архитектурный институт. Работал в Мастерской индивидуального проектирования Центрального военно-проектного института Минобороны СССР. Был автором планов резиденции Генерального секретаря ЦК КПСС в Форосе, санатория «Марфино» и других объектов.

С 1990 года работал в системе Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы – районным архитектором, заместителем начальника архитектурно-планировочного управления Северо-Западного административного округа Москвы.

В 2013-2014 гг. Дмитрий Васильченко – главный архитектор генерального плана международного аэрокомплекса «Домодедово». Затем он занимал должности советника главы городского округа Химки Московской области по вопросам архитектуры и градостроительства и начальника управления архитектуры и градостроительства г. о. Химки.

За время работы в Химках сформировал проектное подразделение в муниципальном предприятии «АПУ-Химки», руководил разработкой концепций комплексного благоустройства берегов канала им. Москвы, пешеходной зоны «Химкинский Арбат», архитектурно-художественной подсветки города и др.

В 2015 г. – руководитель Департамента градостроительства ГУП Московской области «НИИПРОЕКТ», где непосредственно возглавлял разработку генеральных планов ряда городов Московской области.

С 2015 г. по ноябрь 2016 г. – заместитель генерального директора по развитию компании ООО «ИнГрад», занимающейся градостроительным проектированием и проектированием комплексного благоустройства территорий Московской области.

Дмитрий Васильченко – заслуженный работник Москомархитектуры, профессор Международной академии архитектуры, лауреат Государственной премии Москвы 2009 года за проектирование социальных объектов Москвы, многократный лауреат ежегодного Московского смотра-конкурса на лучший проект благоустройства территорий города.

По материалам сайта администрации города Рязани