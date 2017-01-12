Областная общественно-политическая газета
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12 января 2017 года
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12.01.2017
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№3 (5290) |
Вторая полоса
Праздник
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12 января – День работника прокуратуры РФ

Уважаемые работники прокуратуры Рязанской области и ветераны службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Находясь на страже закона, вы вносите значительный вклад в укрепление государства, ведете большую работу, направленную на защиту конституционных прав и свобод граждан, соблюдение законодательства, борьбу с преступностью и коррупцией.

Высокий профессионализм, ответственность, принципиальность и преданность служебному долгу снискали сотрудникам службы прокуратуры Рязанской области авторитет и заслуженное уважение жителей региона.

В день профессионального праздника – особые слова благодарности ветеранам ведомства, воспитавшим достойную смену, которая сегодня продолжает лучшие традиции органов прокуратуры.

Желаю всем успехов в работе, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Губернатор Рязанской области
О.И. Ковалев

Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры!

Почти трехсотлетняя история Российской прокуратуры подтверждает, что ваше ведомство является надежной опорой государства в обеспечении законности и правопорядка, защиты интересов, прав и свобод граждан. Вы осуществляете надзор за соблюдением законодательства во всех сферах жизни, координируете работу правоохранительных органов по борьбе с преступностью, противостоите коррупции, служите гарантом стабильности в обществе, повышаете уровень правовой культуры людей.

Благодаря высокой компетентности, принципиальности и ответственности вы с честью выполняете стоящие перед вами задачи, способствуя созданию благоприятных условий для развития экономики региона, улучшения качества жизни населения.

Областная Дума и прокуратура тесно сотрудничают в законотворческой сфере, что обеспечивает строгое соответствие принимаемых нормативных правовых актов Конституции России и федеральному законодательству.

Уверен, что вы и впредь будете на высоком уровне выполнять свой служебный и гражданский долг.

Желаю вам и ветеранам дальнейших успехов в работе, семейного тепла и благополучия, удачи и здоровья, мира и процветания.

Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия»
А.В. Фомин

Статья опубликована в номере 3 (5290) от 12 января 2017 года
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Юрий Евстифеев
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