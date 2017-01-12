В новом году – по новым правилам

Российское законодательство ежегодно претерпевает изменения, совершенствуется. Наступивший 2017-й не стал исключением

Нововведения коснутся самых различных сфер жизни – строительства и регистрации прав собственности, туризма, налогообложения, правил дорожного движения, образования, общественного контроля и многого другого.

Автовладельцам на заметку

Существенные поправки внесены в законы, влияющие на права и обязанности автовладельцев. Изменились и правила перевозки детей в автомобилях. Теперь водителю достаточно будет максимально обеспечить безопасность пребывания ребенка в салоне транспортного средства. В соответствии с новыми правилами, детей в возрасте от 7 до 11 лет на заднем сиденьи можно будет перевозить как в специальных, удерживающих, креслах, так и без них, но с использованием штатных ремней безопасности. Но при перевозке детей на переднем сиденьи автомобиля прежние правила сохранятся, равно как и для совсем маленьких пассажиров.

А еще с 15 января 2017 года неплательщики алиментов, не возместившие ущерб здоровью или ущерб по потере кормильца, должники, причинившие ущерб преступлением, нарушители правил дорожного движения, уклоняющиеся от общения с ребенком, по решению суда могут быть лишены водительских прав (на время, конечно).

Коллекторы станут корректней, а микрозаймы доступней

Внесены изменения в закон, регулирующий коллекторскую деятельность. Например, теперь коллекторам нельзя взыскивать долги за коммунальные платежи и нарушения жилищного законодательства. Взыскатель должен общаться с должником лично либо через переписку, при этом сами контакты ограничены 1 разом в сутки и двумя в неделю. Вести переписку допускается в два раза чаще. Но по истечении 4 месяцев с момента образования просрочки должник вправе общаться с взыскателем через адвоката. С января 2017 года коллектор не может наносить должнику психический или физический вред, портить его имущество или применять силу.

С 1 января 2017 года вводится ограничение суммы процентов и других обязательных платежей по микрозаймам сроком до одного года. Размер начисляемых процентов не сможет превышать сам кредит более чем в три раза. Кроме того, микрофинансовым организациям будет позволено начислять штрафы и пени только на непогашенную часть суммы основного долга. При этом если заемщик допустит реальную просрочку по кредиту, то ограничение по процентам составит двукратную сумму непогашенной части займа.

Электронным версиям – зеленый свет

С этого года будут действовать электронные больничные листы. Документу в электронном виде дана такая же сила, что и в бумажном. Электронная версия больничного листа должна оформляться с помощью автоматизированной информационной системы и подписываться электронной подписью уполномоченных для этого лиц. Снижение размеров госпошлин с этого года будет доступно для тех, кто подаст заявление в электронном виде (через Единый портал госуслуг). Скидку в 30 процентов можно будет получить на особенно популярные у населения услуги, такие, как, например, оформление загранпаспорта и постановка автомобиля на учет.

С 1 января 2017 года все страховые компании, работающие на рынке ОСАГО, обязаны будут продавать электронные полисы. Новый закон ужесточает ответственность покупателей электронных полисов. Если по какой-то причине клиент указал неверные данные и стоимость страховки получилась меньше, то страховая компания может регрессом взыскать всю выплату пострадавшему.

Конец бесплатной приватизации

В последнем чтении Госдума приняла законопроект, отменяющий бесплатную приватизацию жилья после 1 марта 2017 года. После указанной даты приватизировать квартиры бесплатно смогут дети-сироты, и те, кто подал заявку ранее 2005 года.

Материнский капитал продлили и изменили

Закон 2007 года изначально был принят на 10 лет и рассчитан на семьи, в которых появились второй и последующий ребенок. В настоящее время принято решение продлить его действие до 31.12.2018 года. Изменения коснулись и использования сертификата. Теперь средства можно потратить на приобретение товаров, облегчающих детям-инвалидам адаптацию в обществе. С 2017 года сертификат можно получить на бумаге или в электронном виде. Сумма выплат увеличится до 480 тысяч рублей.

О пенсионном возрасте

Пенсионный возраст госслужащих будет ежегодно повышаться на полгода. Например, в 2017 году женщины, состоящие на службе, станут пенсионерами в 55 с половиной лет, мужчины – в 60 с половиной. Пенсионный возраст планируется постепенно повысить до 63 лет для женщин и 65 для мужчин.

Болеть – не выгодно

С этого года изменен порядок начисления заработной платы по временной нетрудоспособности. Теперь для оплаты больничного листа установлена новая формула, по которой средняя зарплата будет начисляться при стаже от 15 лет, 80% средней заработной платы – для проработавших не менее 8 лет и 60% – для остальных работников.

В защиту дольщиков

Вступили в силу очередные поправки в закон №214 об участии в долевом строительстве. Они направлены на повышение открытости строительной отрасли и вводят дополнительные требования к застройщику. Одно из основных изменений – ужесточение требований к финансовой устойчивости застройщиков. С 1 июля застройщик должен иметь уставный капитал в размере примерно 4% от стоимости возводимых им объектов. Кроме того, в законе прописан механизм применения эскроу-счетов. Счета должны снять риски банкротства застройщика с дольщика и риски срыва срока строительства. Счет открывается банком, заключившим с застройщиком кредитный договор для учета и блокирования средств, полученных от дольщиков в счет уплаты квартиры. На деньги на этом счете начисляются проценты в размере, установленном договором счета и определенном кредитным договором. Внесенные средства застройщик может получить лишь по завершении стройки. Но жесткого обязательства работать по эскроу-счетам в законе нет, там лишь прописана такая возможность. Также с этого года должен заработать фонд, который формируется за счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков. Размер взносов – не более 1% от стоимости строительства объекта недвижимости, указанной в проектной декларации. Ежегодные доходы фонда прогнозируются в объеме около 20–30 млрд. руб и будут направляться на решение возможных проблем с обманутыми дольщиками.