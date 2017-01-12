Областная общественно-политическая газета
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12 января 2017 года
№3 (5290)
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12.01.2017
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№3 (5290) |
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Вести районов
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Вести районов

ШИЛОВО. У села Юшта открыта автомобильная ледовая переправа. Перед открытием спасатели проверили съезды к переправе, наличие необходимых знаков, спасательного оборудования и организацию дежурств на переезде. По результатам освидетельствования переправу допустили к эксплуатации.

КОРАБЛИНО. В центральной библиотеке открылась выставка, посвященная памяти священномученика Михаила Чельцова, уроженца села Кикино, расстрелянного 7 января 1931 года. Трагическая судьба Михаила Чельцова не оставила равнодушными земляков и подтолкнула их к увековечению его памяти. Энтузиасты облагородили территорию у церкви в Кикине, подготовили народный проект по включению села в туристический маршрут. На выставке представлены книги Михаила Чельцова, воспоминания о его духовном подвиге, фотографии, документы. Работать она будет до конца января.

ПРОНСК. Жительница районного центра Екатерина Анисимова отметила столетие. Свой юбилей она встретила с оптимистичным настроем на будущие годы. Екатерина Ефимовна из рода долгожителей. По мнению юбилярши, нужно жить в труде, за ее плечами пятьдесят лет трудового стажа. В столетний юбилей Екатерины Ефимовны размеренный ход жизни нарушили многочисленные гости от общественности района, которые пришли с подарками, благодарственными письмами и добрыми пожеланиями от Президента России Владимира Путина, районного совета ветеранов, местной администрации Пронского поселения, районного общества пенсионеров.

САРАИ. В селах Назарьево и Таптыково построена линия уличного освещения. Всего в двух селах установили около 130 фонарей через каждые 50 метров. Автоматическое освещение улиц появилось также в селах Таптыково и Кутлово-Борки.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. В районном центре впервые прошел конкурс бального танца «От вальса до самбы». Конкурс проходил среди воспитанников детской школы хореографического искусства «Грация». В двух турах конкурса участвовали 26 пар. В программе – европейские и латиноамериканские танцы.

Статья опубликована в номере 3 (5290) от 12 января 2017 года
В новом году – по новым правилам
Российское законодательство ежегодно претерпевает изменения, совершенствуется. Наступивший 2017-й не стал исключением
Светлана Максимова
Сев – не за горами
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Нашему земляку, самому сильному в мире человеку Василию Алексееву 7 января исполнилось бы 75 лет
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№ 3 (5290) от
12 января 2017
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В новом году – по новым правилам
Российское законодательство ежегодно претерпевает изменения, совершенствуется. Наступивший 2017-й не стал исключением
Сев – не за горами
Как готовятся к нему аграрии региона
Культурное наследие: вопросы и перспективы
В музе-заповеднике С. Есенина начнутся работы по воссозданию ряда объектов
В европейском формате
Центральный парк культуры и отдыха преображается
Сначала – по-хорошему
С новосельем!
В Сасовском районе активно реализуются федеральные программы
Учимся в декрете
Молодым мамам предлагают освоить новые профессии
О ЕГЭ предметно
Школьники могут подробнее узнать о проведении ЕГЭ из телепередач
У Рязани – новый главный архитектор
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