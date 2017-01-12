Вести районов

ШИЛОВО. У села Юшта открыта автомобильная ледовая переправа. Перед открытием спасатели проверили съезды к переправе, наличие необходимых знаков, спасательного оборудования и организацию дежурств на переезде. По результатам освидетельствования переправу допустили к эксплуатации.

КОРАБЛИНО. В центральной библиотеке открылась выставка, посвященная памяти священномученика Михаила Чельцова, уроженца села Кикино, расстрелянного 7 января 1931 года. Трагическая судьба Михаила Чельцова не оставила равнодушными земляков и подтолкнула их к увековечению его памяти. Энтузиасты облагородили территорию у церкви в Кикине, подготовили народный проект по включению села в туристический маршрут. На выставке представлены книги Михаила Чельцова, воспоминания о его духовном подвиге, фотографии, документы. Работать она будет до конца января.

ПРОНСК. Жительница районного центра Екатерина Анисимова отметила столетие. Свой юбилей она встретила с оптимистичным настроем на будущие годы. Екатерина Ефимовна из рода долгожителей. По мнению юбилярши, нужно жить в труде, за ее плечами пятьдесят лет трудового стажа. В столетний юбилей Екатерины Ефимовны размеренный ход жизни нарушили многочисленные гости от общественности района, которые пришли с подарками, благодарственными письмами и добрыми пожеланиями от Президента России Владимира Путина, районного совета ветеранов, местной администрации Пронского поселения, районного общества пенсионеров.

САРАИ. В селах Назарьево и Таптыково построена линия уличного освещения. Всего в двух селах установили около 130 фонарей через каждые 50 метров. Автоматическое освещение улиц появилось также в селах Таптыково и Кутлово-Борки.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. В районном центре впервые прошел конкурс бального танца «От вальса до самбы». Конкурс проходил среди воспитанников детской школы хореографического искусства «Грация». В двух турах конкурса участвовали 26 пар. В программе – европейские и латиноамериканские танцы.