Сев – не за горами

Как готовятся к нему аграрии региона

Подготовку к весенне-полевым работам рязанские аграрии ведут активно. Под будущий урожай в регион поступило около 67 тысяч тонн минеральных удобрений – почти в полтора раза больше, чем на эту дату в 2016 году. Новой техники закуплено почти в два раза больше.

Еще до Нового года полностью профинансировали поставки удобрений касимовский колхоз имени Ленина, СПК «Мир» Александро-Невского района, другие передовые хозяйства.

– Обеспечить существенное снижение затрат на приобретение минеральных удобрений – это наша основная, базовая задача, и для ее решения мы активно работаем со всеми специализированными крупнейшими компаниями России, – рассказал генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим» Владимир Бродский. – Регион успешно провел осенний сев под урожай 2017 года. На Рязанщине цена минеральных удобрений была на 12 процентов ниже, чем в тот же период годом ранее. В настоящее время сложные удобрения более чем на 20 процентов дешевле, чем в прошлом году, азотные удобрения – на восемь процентов. Приобретать их сейчас хозяйствам выгоднее, чем во время весеннего а­жиотажного спроса.

К страде 2017 года рязанские крестьяне готовят и инновационные технологии.

– В этом году мы в пять раз увеличим использование КАС-32 – смесей водных растворов аммиачной селитры и карбомида, – отметил руководитель ОАО «Старожиловоагрохим» Александр Ионов. – Причем впервые употребим новую технологию: экспериментальную заделку жидких смесей в почву. Площадь посевов в хозяйстве – около 3000 гектаров. Так что нам потребуется 350 тонн КАС-32. Рассчитываем на существенное повышение урожайности и доходов. Тем более, что впервые будем сеять кукурузу на зерно, некоторые другие высокодоходные культуры. Качественными семенами мы уже обеспечены.

– Прибыль – основа развития сельхозпроизводства, – добавил Владимир Бродский. – Новые, более маржинальные культуры требуют сегодня применения высоких технологий. В регионе подготовлена хорошая база для того, чтобы хозяйства увеличили объемы внесения жидких удобрений, КАС-32. Его использование позволяет снизить затраты почти на 20 процентов.

В «Старожиловоагрохиме» всерьез заняты модернизацией парка сельхозтехники. Закуплены две суперсовременные сеялки. Гордость хозяйства – новенький самоходный опрыскиватель «Барс-3000» отечественного производства. Применение этой машины позволит вовремя и качественно производить обработку посевов не только обычных, но и высокостебельных культур и полностью отказаться от экологически небезопасной авиаобработки. Приобретение этого опрыскивателя во многом стало возможным благодаря постановлению правительства России «Об утверждении правил предоставления субсидий производителя сельскохозяйственной техники». Ведь хозяйство получило 25-процентную скидку на дорогую, стоящую обычно около 8 миллионов рублей, технику.

Помощь правительственное постановление оказало и другим рязанским крестьянам. В рамках реализации постановления они уже приобрели 201 единицу техники, что почти вдвое больше 2015 года.