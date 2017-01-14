Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Уважаемые работники прокуратуры Рязанской области и ветераны службы! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Находясь на страже закона, вы вносите значительный вклад в укрепление государства, ведете большую работу, направленную на защиту конституционных прав и свобод граждан, соблюдение законодательства, борьбу с преступностью и коррупцией.

Высокий профессионализм, ответственность, принципиальность и преданность служебному долгу снискали сотрудникам службы прокуратуры Рязанской области авторитет и заслуженное уважение жителей региона.

В день профессионального праздника – особые слова благодарности ветеранам ведомства, воспитавшим достойную смену, которая сегодня продолжает лучшие традиции органов прокуратуры.

Желаю всем успехов в работе, крепкого здоровья и семейного благополучия!