В Рязани столкнулись три автомобиля

ДТП произошло вчера в 21.30 в Рязани напротив д.18 на улице Дзержинского, сообщает сайт УМВД России по области. По предварительной информации, автомобиль «Toyota» под управлением 19-летнего рязанца двигался по улице Дзержинского от кинотеатра «Дружба». На повороте на улицу Высоковольтную автомобиль занесло, и он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Ауди», которым управлял 29-летний житель Рязанской области. От столкновения «Ауди» отбросило на автомобиль «ВАЗ-2112», который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.