Завтра в Рязани по ряду адресов отключат электроэнергию

Как сообщает сайт администрации города, 13 января будет отключена электроэнергия:

- с 9.30 до 14.00 по следующим адресам: ул. 2-ая Железнодорожная, д. с 25 по 43, ул. Ленинского комсомола, д. 3а, ул. 1-ая Железнодорожная, д. 7;

- с 10.00 до 15.00 по следующим адресам: ул. Чехова, д. с 1/2 по 27/1, ул. Достоевского, д. с 2/5 по 15/5, 3-ий проезд Добролюбова, д. с 1 по 17/10, 4-ый проезд Добролюбова, д. с 2/12 по17/16, ул. Шевцовой, д. 12.