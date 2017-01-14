Юный рязанский бильярдист завоевал «серебро» на Первенстве России

Областная общественно-политическая газета
16:09 МСК
Суббота
14 января 2017 года
№5 (5292)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязанской области началась подготовка к Всемирному фестивалю молодежи В прошедших в Рязанской области самых массовых соревнованиях по мини-футболу названы призерыВ Рязани на концерте «Русская зима» выступят участники культурной программы Олимпиады в СочиОпыт по проверке газового оборудования в Рязанской области признан передовым в РоссииВ Дашково-Песочне рождественские праздники рязанцы отмечают по старинным традициямВ год 75-летия великого атлета Василия Алексеева Рязань принимает делегацию из города ШахтыЖитель Рязанской области до смерти избил злоумышленника Главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев встретился с рязанскими журналистами В рязанском селе Заборье обсуждали успехи и проблемы сельских женщинВ Рязани легковушка столкнулась с грузовиком В Рязанской области стали традиционными «круглые столы», вечера памяти, приуроченные к дню рождения Павла Васильева С рок-культурой в фотографиях могут познакомиться рязанцы на новой выставкеНа ярмарках выходного дня рязанские аграрии реализовали продукции на сумму более 314 млн рублей Под Рязанью десантники уничтожили пункт управления условного противника в ходе учения«Невидимое солнце» показал рязанцам художник Федор Савельев Делегация Рязанской области приняла участие в Гайдаровском форуме - 2017В Рязанской области произошло крупное ДТП: пострадали 6 человекСреднестатистический рязанец в год выпивает 232 килограмма молока и молочных продуктов Школьники и студенты Рязани расскажут о планах на Год экологии на флешмобеДвижение «Юнармия» в Рязанской области набирает обороты«Рязанские ведомости» стали самыми меткими Январские «журавли» прилетели к лучшим рязанским журналистамГубернатор Рязанской области Олег Ковалев поздравил жителей региона с Днем российской печати Журналисты «Рязанских ведомостей» получили награды в День печатиЗа сутки в Рязанской области произошло 53 ДТП
Главная страница / Новости Рязани и области
12.01.2017
Просмотров: 162
Спорт
Версия для печати

Юный рязанский бильярдист завоевал «серебро» на Первенстве России

Юный рязанский бильярдист завоевал «серебро» на Первенстве России

Рязанец Иван Алпатов стал серебряным призером Первенства России по бильярдному спорту среди юношей до 16 лет.

Напомним, первенство прошло в Воронеже с 6 по 11 января. Иван сыграл в финале с Константином Мишатиным из Хабаровска. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хабаровчанина.

Иван Алпатов выступил очень достойно и показал хорошую профессиональную игру.

Федерация бильярдного спорта Рязанской области поздравляет Ивана Алпатова с высоким результатом и желает дальнейших побед!

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
19:24
Делегация Рязанской области приняла участие в Гайдаровском форуме - 2017
18:20
Опыт по проверке газового оборудования в Рязанской области признан передовым в России
17:59
Журналисты «Рязанских ведомостей» получили награды в День печати
17:50
С рок-культурой в фотографиях могут познакомиться рязанцы на новой выставке
17:46
В Рязанской области началась подготовка к Всемирному фестивалю молодежи
№ 5 (5292) от
13 января 2017
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Отличники
«Рязанские ведомости» вошли в «Золотой фонд прессы – 2017»
Январские «журавли»
В преддверии Дня печати вручены награды победителям и призерам XIII творческого конкурса журналистов «Хрустальный журавль»
Под знаком юбилея ДОСААФ
Комиссия по патриотическому воспитанию населения Рязанской области провела первое в новом году заседание
13 января – День российской печати
Объективно, взвешенно, оперативно
О сегодняшнем и завтрашнем дне средств массовой информации шел разговор за «круглым столом»
О журналистике и профессиональном долге
12 января состоялась встреча губернатора Рязанской области Олега Ковалева и руководителя газеты «Московский комсомолец», председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева
Неделя глазами экспертов
Чтобы помнили
Имена более 200 журналистов включены в новую книгу
Зимние сказки Веры Инюткиной
Вопрос – ответ
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru