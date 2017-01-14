В Рязанской области легковушка столкнулась с грузовиком

Несколько человек пострадали

Как сообщает сайт УМВД России по области, на трассе М5 в районе поворота на Рыбное произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Сообщение о ДТП поступило в 10.30. На место выехали сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что столкнулись грузовик и легковой автомобиль «ВАЗ-2107». Грузовик под управлением 25-летнего жителя Волгоградской области двигался со стороны Москвы в сторону Рязани. Автомобиль «Жигули» под управлением 62-летнего жителя Рыбновского района двигался со стороны деревни Баграмово в город Рыбное.

По предварительной информации, грузовик пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в легковушку.

В результате ДТП водитель «Жигулей» и его 51-летняя пассажирка с травмами были госпитализированы.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП уточняются.