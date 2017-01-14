В Рязани полицейские раскрыли кражу подарочных дисконтных карт

В полицию обратился руководитель одного из фитнес-центров Рязани. У директора возникло подозрение, что фитнес-центр обворовали на крупную сумму. В ходе очередной ревизии предприниматель обнаружил, количество посетителей центра и владельцев абонементов не соответствует. Посетителей было заметно больше. Администрация учреждения предположила, что клиенты оплатили услуги фитнес-центра дисконтными картами, но и таких подарочных сертификатов за отчетный период было продано заметно меньше. Значит, эти неучтённые дисконтные карты могли быть из фитнес-центра похищены.

Полицейские проверили эту версию и выявили, что часть клиентов, использующих сертификаты, купили их через популярные интернет-магазины, работающие по принципу «комиссионки».

Проведя мониторинг предложений интернет-площадок, сотрудники полиции нашли продавцов. Оперативники установили личность рязанки, которая могла быть причастна к хищению дисконтных карт. 24-летнюю девушку разыскали и выяснили, что она некоторое время работала в фитнес-центре и знала, где хранятся сертификаты. У нее дома обнаружили и изъяли несколько непроданных дисконтных карт.

Как сообщает сайт УМВД России по области, из фитнес-центра было похищено 19 подарочных карт на сумму 30 тысяч рублей.