В прошлом году в Рязанской области по вине пешеходов произошло 192 ДТП

В них погибли 29 человек и 170 получили травмы

Как сообщает сайт УМВД России по области, виновниками более половины ДТП с участием пешеходов становятся отнюдь не водители. Чаще всего граждане сами нарушают правила дорожного движения, переходят дорогу в неположенных местах, выбегают из-за стоящих и движущихся транспортных средств, игнорируют сигналы светофора, в результате чего и становятся жертвами ДТП. Мгновенно остановить автомобиль водитель не может. Даже применив экстренное торможение, транспортное средство проходит тормозной путь, которого может не хватить для того, чтобы избежать столкновения с пешеходом. Зимой тормозной путь значительно увеличивается.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят профилактические рейды, направленные на выявление нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов. Один из таких рейдов прошел в области вчера, 11 января. В ходе него было выявлено 69 нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов. Из них 40 выявили в Рязани.